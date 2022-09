Fabián Olivera sobre los módulos habitacionales: «Destruyeron un programa que era muy bueno»

Compartir

Linkedin Print

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, el ex concejal capitalino Fabián Olivera se refirió a los módulos -tema por el cual decenas de familias se encuentran cortando la RN 11- y lamentó que es consecuencia de la destrucción del programa de reordenamiento habitacional. “El gobierno destruyó un programa que era muy bueno y lo hicieron colapsar”, lanzó.

“En el marco de los reclamos de los vecinos estuve recorriendo el Lote 110 y me encontré con un montón de módulos habitacionales abandonados y destruidos”, sostuvo el ex edil.

Seguidamente indicó que “el programa de solución habitacional empezó muy bien, ya que con los módulos se buscaba erradicar asentamientos o sacar de determinados lugares a personas que se inundaban; el problema se vino cuando empezó la mala política por parte del gobierno provincial, antes todo esto lo manejaba la Municipalidad y eso era muy importante, pero cuando ganó Jorge Jofré la intendencia directamente la Provincia pasó a ocuparse de la cuestión”.

“Cuando el Ministerio de la Comunidad se hace cargo lo primero que hizo fue llamar a la gente para que se anote, lo cual creo que fue un grave error, porque obviamente fue una decisión cómoda de funcionarios que tenían que ir al territorio para hablar con la gente, pero no lo hicieron”, continuó y añadió que fue en este momento que “terminan con el programa porque la demanda fue enorme e hizo que colapsar, el programa era para reordenar, no para repartir módulos”.

Para Olivera destruyeron un programa que era “muy bueno” el cual consistía en erradicar asentamientos y “optaron por la comodidad de funcionarios con falta de territorio”.

Compartir

Linkedin Print