Fabián Rodríguez saludó a los empleados en su día y reclamó mejores condiciones salariales

En el marco del Día del Empleado Municipal, Fabián Rodríguez, Secretario General de la Asociación de Trabajadores Municipales de Formosa (ATMF), destacó el esfuerzo de los trabajadores municipales, pero también dejó en claro las dificultades económicas que atraviesan, tanto a nivel nacional como provincial, y especialmente en el ámbito local.

«Sabemos que la situación económica no está bien a nivel nacional, provincial, y mucho menos en el ámbito municipal, pero nosotros damos la batalla», expresó Rodríguez, quien es uno de los principales representantes de los trabajadores comunales de la ciudad de Formosa.

El dirigente sindical recordó que, en su momento, desde la ATMF se presentó un pedido al intendente de la ciudad para que los trabajadores municipales puedan acogerse al Salario Mínimo, Vital y Móvil que rige para los estatales provinciales, actualmente establecido en $540.000. Sin embargo, lamentó que la solicitud no haya recibido respuesta favorable, más allá de algunas respuestas de funcionarios municipales.

«Nos dijeron que no alcanza la coparticipación, incluso algunos nos indicaron que había que pedirle al gobernador que ampliara la coparticipación, y también se nos comentó que la recaudación genuina del municipio no alcanzaba para hacer frente a este tipo de mejoras salariales», explicó Rodríguez.

En cuanto a la situación salarial de los trabajadores municipales, el dirigente detalló que, con el incremento del 30% otorgado recientemente, un empleado municipal en Formosa está ganando alrededor de $400.000. Sin embargo, Rodríguez hizo hincapié en una disparidad salarial entre los trabajadores municipales y los empleados del Concejo Deliberante de la ciudad. «Mientras que los trabajadores del Concejo se acercan a los $540.000, los empleados del Ejecutivo Municipal siguen estando por debajo de esa cifra», señaló.

Además, Rodríguez criticó el anuncio realizado por el Intendente de Formosa de un bono especial de $15.000 en el Día del Empleado Municipal. «Este bono no le cayó bien a la mayoría de la gente, porque lo tomaron como una burla. Se quedó corto. En mi opinión, el bono debería haber sido de al menos $25.000 por cabeza, para que los trabajadores pudieran compartir algo más sustancioso en un contexto económico tan complicado», aseguró por último.