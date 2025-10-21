Fabián Servín, la Voz del Partido Obrero en las Elecciones 2025

Cierre de Campaña y la Propuesta Obrera en Formosa

El programa radial “Exprés En Radio” de FM VLU 88.5 del Grupo de Medios TVO, en su franja matutina de 9 a 12 horas, dialogó con Fabian Servín, candidato a Diputado Nacional por el Partido Obrero Formosa, en la recta final de la campaña de cara a las elecciones legislativas de medio término de este 2025. Servín, un referente histórico del sector, abordó la necesidad de una representación genuina de la clase trabajadora y su visión crítica sobre la política tradicional argentina.

Daniel Moreira Vieira, conductor del programa, introdujo la charla destacando la trayectoria y el compromiso de Servín y su espacio político. Servín, por su parte, aprovechó la introducción para hacer una importante distinción: “el Partido Obrero está compuesto por trabajadores, que hacemos política. Esa es la gran diferencia, es decir, no somos políticos profesionales o la casta que se puso de moda en los últimos tiempos.”

La Ausencia de la Clase Obrera en la Política

El candidato enfatizó que la política no debe ser un coto de caza para «políticos profesionales», sino un espacio de participación para quienes realmente sostienen el país. “Nosotros siempre tenemos una lectura simple, decimos, ‘Los trabajadores somos los que hacemos que el mundo funcione.’ Sin embargo, las decisiones políticas las terminan tomando otros.”

Servín criticó duramente la inacción de las centrales obreras tradicionales: “Sobre todo el momento donde las centrales obreras, sobre todas las CGT están totalmente borradas de la defensa de los intereses de los trabajadores- Ya hace mucho tiempo que la CGT viene jugando a otra cosa, alineándose a los gobiernos, mientras que los laburantes pierden el trabajo, pierden en el salario, mientras que los jubilados siguen viviendo miserablemente.”

Ante este panorama, la propuesta del Partido Obrero es clara: “Es necesario que los trabajadores directamente podamos intervenir en la política. Y eso es un poco el aporte que queremos hacer del Partido Obrero tratando de convencer cada vez más a más trabajadores, trabajadoras para poder participar con un programa propio, por eso siempre nuestras banderas son la defensa del trabajo, la defensa del salario, la defensa de la jubilación, los derechos.”

Análisis del Voto Castigo y la Crisis de Representación

El conductor planteó una pregunta crucial sobre el comportamiento electoral de los trabajadores, que a menudo terminan votando por opciones que, o bien traicionan sus intereses, o les han anticipado que no serán su prioridad.

Servín atribuyó esta situación a la frustración y la manipulación. “Y está claro también que sobre esta base de las traiciones que ha sufrido la clase obrera ha alejado a muchos trabajadores, no solamente de la política, sino incluso de la propia vida sindical, digamos, porque justamente los sindicatos están ocupados por burocracias sindicales que viven de la tranza y entregando a los trabajadores, como también pasa con la política.”

Analizando el voto de los últimos años, señaló que la elección se ha vuelto un rechazo constante: “hace ya varias elecciones que el pueblo viene eligiendo no por la positiva, sino porque adhiera a un programa político a tal o cual candidato, sino en rechazo a lo que que tuvo anteriormente, ¿se entiende?” El voto a Macri en rechazo a Cristina, el voto a Fernández en rechazo a Macri, y el voto a Milei en rechazo al peronismo, son ejemplos de este “voto negativo”.

El Peligro de la Pérdida de Juicio Crítico

Otro punto preocupante abordado en la entrevista fue la pérdida de la capacidad de juicio crítico por parte de la sociedad. Servín advirtió: “es un camino muy peligroso eso y estamos viendo las consecuencias. Y es necesario retomar la vida democrática, democratizar la democracia sería”

El candidato lamentó que los debates se hayan trasladado a las redes sociales, donde predomina el ataque por sobre la discusión seria, enmarcado en una “falsa grieta”. Para Servín, “la verdadera grieta es entre los que viven del trabajo ajeno y los laburantes que viven de su sacrificio, de su trabajo”

El candidato fue enfático al señalar a los responsables de la crisis: “los partidos que nos han gobernado y que nos gobiernan ahora. Para nosotros gobiernan todos para la misma clase social. No somos los trabajadores. Ese es el problema.” Y agregó que el país se encuentra atrapado en un ciclo vicioso: “Deuda que contrae el gobierno que después se termina pagando con más ajustes del pueblo trabajador.” El Partido Obrero sostiene que la deuda externa es un “fraude con sacrificio de esfuerzo del pueblo laburante.”

La Plataforma de Lucha del Partido Obrero

De cara a las elecciones, la plataforma del Partido Obrero se centra en los problemas urgentes de la clase trabajadora:

Defensa del Salario y la Jubilación: Servín señaló que el salario y la jubilación son los dos grandes problemas que la gente les manifiesta en la calle. “Los salarios están anclados, mientras la inflación continúa y estamos fuertes en una nueva devaluación.” Defensa del Trabajo Genuino: El otro pilar es el trabajo, ante la desocupación creciente y el temor de los que tienen empleo a perderlo. “No se resuelve el problema de del desocupado con más desocupación.” Frenar el Ajuste: El Partido Obrero se presenta como una alternativa al modelo de ajuste que, según Servín, muchos espacios políticos, incluso opositores, terminan avalando. “Lo único que hemos actuado de forma coherente fue el bloque del Frente Izquierda de los trabajadores, que hemos votado todo en contra y lo hemos sostenido también en la calle.”

Finalmente, Fabián Servín invitó a la comunidad a participar de su cierre de campaña el jueves 19 horas en la esquina de España y peatonal, con un mensaje claro para el futuro: “después del 26 la vida continúa y es necesario que los trabajadores se organicen para recuperar su sindicato y tener una herramienta de lucha más, como así también se organice para defender su labor, defender su salario, su jubilación.”