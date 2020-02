Fabián Tablado, condenado por el femicidio de Carolina Aló saldrá mañana en libertad

Compartir

Linkedin Print

Fabián Tablado, el hombre que asesinó de 113 puñaladas a Carolina Alo en 1996, quedará en libertad este viernes. Es un hecho, no hay nada que la Justicia pueda hacer al respecto, porque el femicida cumplió el total de su pena. Además de los 24 años a los que fue sentenciado por el crimen, también tiene sobre sus espaldas una condena de 2017 a dos años y medio por amenazar a una ex pareja con la que tuvo dos hijas. A pesar de todo esto, el viernes por la mañana saldrá caminando de la Unidad Nº 21 de Campana tras una decisión de la Justicia.

Antes, Tablado se sometió a pericias. Infobae accedió a los últimos exámenes psiquiátricos que se le realizaron que señalan, por ejemplo, que no está preparado para revincularse con sus hijas. Sin embargo, no tendría ningún otro problema en su mente.

Su historia judicial es larga. La primera de las condenas a Tablado se dictó en mayo de 1998, dos años después de haber asesinado a su por entonces novia de 16 años. En ese momento, la inexistencia de la figura de femicidio permitió que los jueces de la sala 3 de la Cámara Penal de San Isidro lo condenaran a solo 24 años. Hoy en día ese mismo crimen tendría una sentencia sin discusiones de perpetua.

En sus años en prisión, Tablado conoció a muchas mujeres que se le acercaron mandándole cartas a la cárcel con la intención de conocerlo. Tuvo varias novias pero se enamoró de una en particular, con quien tuvo dos hijas mellizas. El 17 de marzo del 2017 fue nuevamente condenado por haber amenazado a esa mujer. La pena se sumó a la que ya tenía por el crimen de Carolina.

Una vez que las dos condenas se sumaron, la suerte de Fabian Tablado recayó en el Juzgado de Ejecución Penal Nº 1 de San Isidro, a cargo del doctor Alejandro David. Ante la inminencia de la libertad, el magistrado solicitó una serie de estudios psiquiátricos para determinar el estado de salud mental del detenido.

“Los estudios los pedimos porque él tenía solicitada una libertad condicional. Lo cierto es que más allá del resultado no cambian nada porque sí o sí hay que darle la libertad. Cumplió el total de la pena y dejarlo detenido un día más sería un delito”, afirman fuentes del juzgado.

Si bien las pericias psicológicas fueron solicitadas hace varios meses, llegaron al despacho de David en la mañana del miércoles. La primera conclusión a la que llegan los expertos es que Tablado no está en condiciones de ejercer la paternidad de sus mellizas. Según el informe, al que pudo acceder este medio, el detenido “actualmente no cuenta con recursos yoicos necesarios para ejercer la responsabilidad parental”. En lenguaje claro y sencillo: no está apto psicológicamente para estar con sus hijas.

Las conclusiones del estudio también aclaran que la evaluación con respecto a la responsabilidad parental es que es “tan compleja que requiere de una perspectiva interdisciplinaria amplia”. El juez David ya puso en conocimiento de esta situación al juzgado de familia que se encarga puntualmente de la revinculación, al servicio local de promoción y protección de los derechos del niño y a la asesoría de menores.

En cuanto al estado mental en general, los peritos concluyen que Tablado “no presenta trastornos psicóticos ni psico-orgánicos” y que sus facultades mentales encuadran dentro de la normalidad.

Un mes atrás, Edgardo Alo, padre de Carolina, había expresado su repudio a la excarcelación del asesino de su hija, que hoy tiene 43 años. “Es un psicópata”, sostuvo Alo, al tiempo que se expresó a favor de la pena de muerte.