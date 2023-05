Fabiana Cantilo aclaró por qué dejó a Charly García para irse con Fito Páez: «Yo lo elegí»

La cantante salió al cruce de una versión que decía que se había puesto de novia con el rosarino porque el artista del bigote bicolor la rechazaba

A partir del lanzamiento de El amor después del amor, la serie de Netflix que cuenta la vida de Fito Páez, mucho se habló del noviazgo del músico con Fabiana Cantilo. Y también de los celos de Charly García que, por lo que se sabía, mantenía una relación con quien por entonces era su corista hasta la aparición del rosarino. Corrían los años ‘80. Y el rock se mezclaba con las drogas, generando todo tipo de situaciones, muchas veces confusas. Sin embargo, después de que un artículo periodístico diera por ciertas declaraciones que ella asegura que no son suyas, la intérprete de Mi enfermedad decidió salir a contar en primera persona cómo fueron las cosas.

Todo comenzó cuando, desde su cuenta de Twitter, Fabiana publicó una captura de una nota de El Esquiú con un textual que se le adjudicaba a ella. “Pude ser la mina de Charly, pero el pelotudo no me eligió. Salí con Fito porque Charly no me dio bola. Él era una figura y nosotros éramos unos pibes que queríamos llamar la atención del ídolo”, decía el texto. Y la cantante lo publicó junto a una exclamación en clara señal de enojo: “¿Queeee?”.

Minutos más tarde y desde España, donde se encuentra dando una serie de recitales, Cantilo grabó un video en el que aclaró cómo fue, exactamente, la historia que la unió a los dos íconos del rock argentino. “Ya vamos a aclarar esta estupidez que están diciendo y lo van a levantar de todos lados: mentira que estuve con Fito porque Charly no me dio bola, ¡mentira!”, comenzó diciendo.

Y siguió: “Yo lo elegí a Fito, ¿entienden? No voy a dar más declaraciones, esa pelotudez que están diciendo que corroboren la fuente porque es mentira. Quiero avisarles que mucho de lo que hay en esas noticias son mentiras, especialmente los títulos. De ninguna manera yo estuve con Fito porque Charly no me dio bola, Charly me re daba bola, yo lo dejé por Fito”.

Fabiana también se dirigió a la persona que escribió el artículo. “Se puede retractar o dejar de hablar boludeces de la gente que no conoce. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa”, le señaló. Y, más tarde, agregó: “Digo esto porque odio las mentiras y la prensa amarillista es la base de todas las mentiras juntas, para vender la historia te clavan…Y yo no estoy acostumbrada a eso, así que no voy a mirar más”.

Ya más calmada, la cantante explicó cómo llegó a leer esa nota y por qué le molestó. “Estaba al pedo, tenía una hora al pedo mirando el puto Google, las putas noticias, tengan cuidado. Como decía Luis (Alberto Spinetta): ‘Leamos libros’… o de última mirate una buena serie. Hablan como si yo estuviera dando una declaración, quién habrá sido el pelotudo, me he encontrado con cada boludo a lo largo de mi vida… Los periodistas tienen mucho poder, es verdad, y si no es un buen periodista hace lo contrario, ofende al artista y el artista es un ser de Dios, ¿se entiende?”.

