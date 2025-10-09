Fabiana Cantilo compartió imágenes inéditas de Lágrimas de Fuego, su película

Fabiana Cantilo compartió en sus redes sociales una serie de fotos inéditas del rodaje de Lágrimas de Fuego, su primera película como autora y protagonista, que se estrenó este 9 de octubre en los cines argentinos. “Gracias a todos y cada uno. Estreno 9 de octubre”, escribió la artista junto a una galería de imágenes que muestra parte del elenco y el detrás de escena de su ópera prima.

En las fotos se la ve sonriente, abrazada al equipo técnico y a los actores que la acompañaron en esta nueva aventura artística. Aparecen Inés Estévez, Viviana Saccone, Andrea Rincón, Julia Zenko, Magui Bravi, Sergio Boris, Dan Breitman, Claudia Puyó, Pipo Cipolatti y Gastón Pauls, entre otros. También se distingue al director Gabriel Grieco, responsable de llevar al cine el universo íntimo y poético que Fabiana imaginó durante años.

Las imágenes, tomadas tanto en exteriores como en estudios, condensan el espíritu de la película: una mezcla de drama, humor y surrealismo, con el fuego como símbolo de transformación. En una de ellas, Cantilo aparece frente a una pared de azulejos, en otra con un grupo de músicos, y en varias junto al elenco en un clima de complicidad que revela que el rodaje fue, además de un desafío, una experiencia profundamente emocional.

Lágrimas de Fuego es una comedia dramática con tintes autobiográficos, escrita por Fabiana Cantilo y dirigida por Grieco, que narra la historia de Laura, una mujer que, tras salir de una clínica psiquiátrica y luchar contra su fobia al fuego, intenta reconstruir su vida y reencontrarse con su hija. La espiritualidad, la música y las amistades son los pilares que la sostienen en su búsqueda.

El proyecto comenzó a gestarse en 2016, cuando Fabiana empezó a escribir un guion inspirado en vivencias personales y en su vínculo con la creatividad como herramienta de sanación. “Nunca me puse a pensar en nada, simplemente me puse a escribir delirios graciosos y densos, como la vida misma”, contó meses atrás en la presentación del film.

Con este estreno, la cantante —considerada una de las voces femeninas más importantes del rock nacional— suma una nueva faceta a su carrera artística. A lo largo de su trayectoria, Fabiana Cantilo transitó escenarios, estudios de grabación y sets de televisión, pero nunca había protagonizado ni escrito una película. En esta oportunidad, no solo interpreta a la protagonista, sino que también aportó parte de la banda sonora, integrando su música al relato.

El elenco de Lágrimas de Fuego reúne a figuras del cine, la música y el teatro, entre ellas Julia Zenko, quien debuta en la pantalla grande. Durante la avant premiere, la cantante expresó su agradecimiento por la oportunidad: “Fue mi primera vez actuando en cine. Le dije a Fabi que me encantaría participar y enseguida me escribió un personaje”.

En su publicación, Cantilo no solo celebró el estreno, sino también el trabajo colectivo detrás de la película. Las imágenes muestran abrazos, risas y momentos de descanso entre toma y toma. El agradecimiento en su mensaje sintetiza el espíritu del proyecto: la unión de artistas de distintas generaciones para dar forma a una historia sobre el renacer, la memoria y la resiliencia.

Lágrimas de Fuego tuvo su estreno oficial en cines este miércoles 9 de octubre, después de haber tenido una avant premiere con presencia del elenco y amigos del medio en el Centro Cultural 25 de Mayo, en Villa Urquiza. Allí, Cantilo se mostró emocionada al presentar su obra: “Estoy feliz, nunca imaginé que este sueño iba a hacerse realidad”.

El posteo, que rápidamente cosechó miles de likes y comentarios de colegas y fanáticos, fue leído como una declaración de amor al arte. “Gracias a todos y cada uno”, escribió en mayúsculas, acompañando la frase con una imagen de cámara de cine, un guiño al espíritu apasionado que la define desde sus inicios.