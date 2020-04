Fabio Cannavaro confesó la difícil situación que vivió al llegar al Real Madrid: «No podía aguantar más»

Compartir

Linkedin Print

El actual entrenador del Guangzhou Evergrande de la Superliga China, Fabio Cannavaro, continúa aprovechando el confinamiento social y la suspensión de las competencias futbolísticas para encontrarse con sus ex compañeros y dar entrevistas virtualmente a medios italianos.

En esta ocasión, el mejor jugador que tuvo el mundo en 2006, reveló un curioso episodio que le sucedió tras llegar al Real Madrid ese mismo año de la mano del entrenador italiano Fabio Capello, quien también hacía su presentación en la Casa Blanca tras haber dirigido a la Juventus el año anterior.

“Al principio, tuve tres meses difíciles allí. El de España era un fútbol completamente diferente, más individual, no colectivo”, reveló el ex futbolista de 46 años en declaraciones a Sky Sports.

“Il Capitano” llegó a la capital española en 2006 después de haber salido campeón del mundo con Italia (tras ganarle aquella histórica final a Francia en Berlín por penales) y de recibir el Balón de Oro de la FIFA, convirtiéndose en el segundo defensor en la historia en hacerse con ese trofeo que lo catalogaba como el mejor jugador del mundo en ese año.

“Se acercaba la Navidad, y todavía no tenía casa, vivía en un hotel. Llamé a Capello y le dije que no podía aguantar más, pidiéndole que me dejara descansar. Él me miró y respondió claramente: ‘No lo entendiste, no te voy a quitar’”, recordó el italiano, que al mismo tiempo afirmó que en ese momento conoció “al verdadero” Fabio Capello.

“Allí entendí su calidad. En la ‘Juve’ tenía un equipo muy fuerte, tanto que en la final de Berlín entre Italia y Francia había muchos jugadores de la Juventus. En España, sin embargo, ganamos LaLiga al recuperar siete puntos en las últimos jornadas al Barcelona», comentó.

Finalmente, comparó lo que fue su situación en aquel momento con la que hoy transita el joven defensor holandés Matthijs de Ligt en la “Vecchia Signora”: “Porque jugó en un equipo durante muchos años y siempre jugó de la misma manera (Ajax). Luego se encontró catapultado a una realidad diferente, a un fútbol diferente. Pero en mi opinión, sigue siendo un jugador muy, muy fuerte”, concluyó.

Recientemente, el entrenador italiano protagonizó una curiosa entrevista a través de Instagram junto al mítico Ronaldo para hablar de fútbol y rememorar sus exitosas carreras que los enfrentó como rivales pero también los tuvo como compañeros en el Real Madrid.