Fabio Quartararo: «Si tenemos un golpe nos podemos matar»

Compartir

Linkedin Print Whatsapp

«Todos tenemos que ser… Cómo decirlo, conscientes de que estamos y tenemos unas motos de 160 kilos y que si tenemos un golpe podemos tener problemas, podemos matarnos» se oyó decir tras la carrera…

Viene en una temporda caliente MotoGp. La fecha catalana de MotoGP estuvo marcada por una accidentada salida en la que Nakagami llegó pasado a la primera curva, se fue al suelo y se llevó con él a Bagnaia y a Rins. Al italiano le golpeó con su propio casco en la rueda trasera y al español con su Honda en la Suzuki. No pasó nada grave de milagro, porque la caída fue espectacular y dura, y Álex llegó a su box maldiciendo su mala suerte y al japonés. «Segunda vez que me tira Nakagami», decía, y todo en una semana. El japonés tuvo que pasar por el hospital.

Fabio Quartararo respondió tras el GP de Cataluña por el incidente de la curva 1, tras la salida, en el que Nakagami entró pasado y se llevó con él al suelo a Bagnaia y Rins. En este caso, el tirón de orejas para el japonés fue de los importantes, recordándole que «se pueden matar». También tuvo referencias para los comisarios que dirige Freddie Spencer, del que Rins ha dicho, por la no sanción al piloto de Honda, que «es demasiado viejo» para ejercer ese rol. Calificaron la acción como trance de carrerai sin sanción para el japonés, que pasó la noche en el hospital, en observación, pero sin fracturas.

«Para mí la decisión hay que adoptarla más rápida, antes de que sucedan más cosas y eso es algo que sucedió en Portimao, lloviendo. No esperes a ver si deja de llover o no. No, no, empieza a llover y vamos con los slicks. Es un ejemplo, pero en general cuando ocurre algo adoptan una decisión y yo creo que la prevención es siempre mejor. Más vale prevenir que curar», dijo antes del tirón de orejas al del LCR, que fue así: «No creo que fuese un lance de carrera. No se puede atacar tanto y no puede ser que Pecco que salía segundo y Nakagami que salía desde mucho más atrás en la grilla pudo llegar ahí a tocar con la cabeza la rueda trasera de Pecco, no me lo explico».

«Eso no es un lance de carrera y considero que en las primeras vueltas todos tenemos que ser… Cómo decirlo, conscientes de que estamos y tenemos unas motos de 160 kilos y que si tenemos un golpe podemos tener problemas, podemos matarnos. Eso son los lugares más peligrosos para nosotros en las salidas, cuando todo se va recomponiendo y después de la primera vuelta ya hay menos riesgo».

Compartir

Linkedin Print Whatsapp