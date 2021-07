Facu Pellistri, la perla uruguaya que comparan con Messi y debutó en el Manchester con un gol increíble

Compartir

Facundo Pellistri está en boca de todos en Inglaterra después de debutar oficialmente con el Manchester United en el primer partido de pretemporada ante el Derby County. Tras convertir un gol espectacular en la victoria por 2-1, el joven uruguayo de 19 años es furor en las redes sociales, en donde los fanáticos lo llegaron a comparar con Lionel Messi.

Con la camiseta 28 en su espalda, el ex jugador de Peñarol hizo un partido fantástico en el Pride Park durante los 30 minutos que le tocó ingresar, decorando su estreno con un tanto en el que se quitó de encima al arquero Kelle Roos para definir con gran comodidad.

“Corre como Messi…”, “No quiero adelantarme, pero Pellistri podría ganar el Balón de Oro el próximo año” o “Ya he visto suficiente, Pellistri es otra regeneración de Messi”, fueron algunos de los comentarios que generó con su juego.

Proveniente de Peñarol, Facundo Pellistri firmó un contrato por cinco años con el Manchester United a principios de octubre del 2020 a cambio de 10 millones de dólares. Una vez instalado en la ciudad inglesa, disputó una serie de partidos con las categorías inferiores hasta que en febrero de este año se fue a préstamo al Alavés de España.

“Unirme a un club con la historia del Manchester United es un sueño hecho realidad. He aprendido mucho en Peñarol y me gustaría agradecerles todo lo que han hecho por mí”, explicaba el uruguayo por aquel entonces.

Tras el corto período que pasó cedido, el atacante volvió a la entidad británica y se sumó a la pretemporada del conjunto Red Devil. Sin embargo, a pesar de su capacidad y los elogios del entrenador Ole Gunnar Solskjær, todo parece indicar que volverá a salir en búsqueda de sumar rodaje y experiencia.

“Creo que anduvo muy bien, y encima marcó un gol. El pase previo de Shola (Shoretire) fue bueno, pero el primer toque (de Facundo) fue genial”, reconoció el técnico noruego tras la victoria. “Pienso que estas jugadas demuestran lo que es dentro de la cancha. Es un futbolista difícil de enfrentar en los uno contra uno, y estoy muy contento con él”, agregó.

Sin embargo, ante la calidad de jugadores que tiene el United en el ataque, sumado al reciente fichaje de Jadon Sancho (Ex Borussia Dortmund), el entrenador consideró prudente que el joven volviera a salir cedido.

“Lo veo yéndose a préstamo una vez más, ya que ha habido mucho interés [por parte de otros clubes]. Creo que va a ser lo mejor para él, así que probablemente busquemos eso”, explicó. Desde España aseguraron que el Alavés intentó mantener el préstamo pero los dueños del pase estarían buscando otro destino.

“Hay muchos jóvenes talentos”, reconoció Pellistri en diálogo con MUTV, el canal oficial del club. “Fui cedido al Alavés y me sentí bien. Ahora estoy aquí, haciendo mi mejor esfuerzo. Siempre estoy esforzándome para ser lo mejor que puedo. Siempre estoy trabajando duro”, aseguró antes de relatar su primer gol en la máxima categoría: “Entré por el medio pidiendo el balón a Shola. Me vio muy bien, yo controlé y cuando vi al portero [saliendo], intenté ir en un sentido y anoté”.

El Manchester United continúa con los enfrentamientos de pretemporada y, tras la victoria, visitará el Kiyan Prince Foundation Stadium para medirse al Queens Park Rangers el próximo sábado. Allí, la joven perla sudamericana tendrá una nueva oportunidad para revalidar su gran actuación.

