Facultad de Humanidades de la UNaF: el decano Olmedo entregó títulos a egresadas

Durante la mañana de este jueves 4, el decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Formosa (FH-UNaF). Esp. Rafael Olmedo, realizó su primera entrega de certificados a estudiantes egresadas de la unidad académica.

Según comentó Olmedo, “entregar estos títulos a nuestras graduadas genera satisfacción. Ellas han transitado bastante tiempo por nuestra universidad, donde se formaron y capacitaron. Hoy culminan su paso por la universidad, pero esperamos que sigan vinculadas con nosotros, ya que debemos generar alternativas y políticas de gestión que contengan a nuestros egresados”.

“Una colega psicopedagoga y una profesora de educación especial concluyeron sus estudios, siendo profesiones de vital importancia para el trabajo en el campo social. Sabemos que son graduadas muy calificadas y se insertarán en el medio laboral y social”.

María del Carmen Monzón, flamante psicopedagoga, dijo “estar muy emocionada. Fue un gran sacrificio para mí viniendo de un barrio de la periferia de la ciudad, y también lo fue para mi madre, quien siempre me apoyó”.

“Estudié esta carrera porque en el secundario me gustaba la psicología, y si bien la psicopedagogía es diferente, con el tiempo fui enamorándome de la ella. Si bien me costó adaptarme debido a la distancia, estoy muy orgullosa de haber elegido esta carrera”.

Por su parte, Clara Mercado, egresada del Profesorado en Educación Especial, destacó “estar muy feliz. Esta es una hermosa carrera, los profesores siempre nos apoyaron, y lo principal es que te forma y te da un grupo de amigos para toda la vida. Uno se recibe, pero sigue en contacto con ellos, porque van a estar siempre presentes”.

“Elegí esta carrera porque tenía allegados a quienes quería apoyar. Es una carrera muy humanística, donde uno siempre tiene que mirar al otro, para ver cómo se puede ayudar. Si bien hay más inclusión que antes, los chicos y sus familias necesitan de un profesor que los aliente”.