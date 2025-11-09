Facultad de Humanidades de la UNaF: se trató la propuesta de un ciclo de complementación curricular en Psicopedagogía

En el marco de una reunión con el decano de la Facultad de Humanidades, Psgo. Esp. Rafael Olmedo, y la secretaria académica, Prof. Griselda Correa, se trató la propuesta del Colegio de Psicopedagogos del Chaco respecto de implementar un ciclo de complementación curricular en Psicopedagogía.

Al respecto, el Esp. Eduardo Meza indicó: “Tuvimos una reunión con el decano Olmedo para tratar un ciclo de complementación curricular en Psicopedagogía. La propuesta inicial viene del Colegio de Psicopedagogos de Chaco, que tiene graduados de institutos terciarios no universitarios, y la intención es que realicen un ciclo de complementación curricular que les permita formarse como psicopedagogos o licenciados en Psicopedagogía, graduándose de una universidad nacional”.

Fue así que “fuimos a la reunión con la Esp. Ariana Cabeza y la Esp. Mirta Gómez Santome, con quienes venimos trabajando con el acuerdo de la Lic. Nelly Quiñonez, directora de la carrera de Psicopedagogía”.

Por su parte, la Esp. Cabeza señaló: “El trabajo se comenzó a desarrollar a inicios de marzo, poniendo en primer lugar las experiencias laborales que tienen los egresados de los institutos de Chaco, y fuimos realizando un trabajo de indagación e investigación sobre sus desafíos en el ejercicio laboral, los territorios y los campos laborales, así como las expectativas que ellos depositan en este ciclo de complementación, las posibilidades de formación y los deseos en relación a ello, a las actualizaciones y las perspectivas actuales”.

Dijo que “este trabajo de investigación se llevó a cabo a través de cuestionarios, donde las preguntas giraban en relación al tipo de actividad que realizan, los espacios donde se desarrollan sus prácticas, desafíos y obstáculos que se presentan. A partir de allí, también en forma paralela, fuimos haciendo una revisión y un análisis de los planes de estudios”.

A su turno, la Esp. Gómez Santome agregó que “a partir de ese conocimiento, de su formación, con el análisis de los programas y lo que nos expresaron sobre sus necesidades y expectativas, estamos esbozando un borrador sobre la estructura que podría tener este ciclo de complementación, pensando, sobre todo, en una cuestión más actual, de la mirada sobre la Psicopedagogía, de una revisión de su epistemología, de una mirada más situada y más amplia del campo de intervención psicopedagógica”.

Finalmente, la Lic. Quiñonez apuntó que “como directora de la carrera de Psicopedagogía y coordinadora de la Licenciatura que actualmente tenemos, realmente fue una mañana de trabajo en donde estuvo el equipo conformado por los profesores para compartir la producción realizada con el decano de la Facultad de Humanidades y la secretaria académica”.

Y resaltó que “este pedido, esta demanda que hace el Colegio de Psicopedagogos del Chaco a la carrera de Psicopedagogía de la Facultad de Humanidades es un reconocimiento a la calidad y la trayectoria de nuestra facultad y de nuestra carrera para poder cumplimentar con la carga horaria que ellos necesitan para obtener la matrícula”.

“Este es un primer paso para esta vinculación y concretarla en cuanto a formación y a producción de conocimientos psicopedagógicos en la región. Celebramos y agradecemos, sobre todo, la apertura de las autoridades de FH y la apertura que siempre caracteriza a la UNaF para establecer lazos con otras organizaciones, siempre para enriquecernos”, concluyó.