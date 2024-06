Facultad de Humanidades: se realizó I Jornada Institucional de Actualización Curricular

En el salón 5 y 6 de la Facultad de Humanidades (FH) de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) se llevó a cabo la I Jornada Institucional de Actualización Curricular de esa unidad académica.

Organizada por la Comisión General de Actualización Curricular de la FH, estuvo destinada a docentes de la unidad académica, estudiantes representantes de cada carrera y de egresados.

El secretario general académico de la UNaF, Mgter. Alberto Barboza, señaló en ese sentido, que “esta jornada forma parte de un proceso de jornadas que se llevarán adelante con el objetivo de revisar los planes de estudio de la FH. En este caso, desde la Secretaría General Académica, hacemos el acompañamiento a través de una comisión creada para tal fin, que tiene que ver con el Sistema Institucional de Aseguramiento de la Calidad”.

“Debemos tener en cuenta que en todo lo que respecta a carreras, que se encuentra en el artículo 42 de la Ley Nacional de Educación Superior, es decir, las que no están reguladas por el Estado, por lo tanto no están en el proceso de acreditación, necesitan tener alguna manera de certificar su calidad académica. Es a través de este Sistema Institucional de Aseguramiento de la Calidad, que mediante una resolución rectoral la UNaF crea este sistema que se encuentra a cargo de una comisión formada para tal fin, dependiente de la Secretaría General Académica. Y es con ese objeto, que estamos aquí presentes acompañando esta tarea que se inicia en la FH, cuyo primer contacto con los docentes, estudiantes y graduados es para poner al tanto de todo marco normativo que esto lleva adelante, y a partir de allí, ver el programa de trabajo que se desarrollará. Como mínimo, tendremos tres encuentros más hasta finalizar el año”.

El Mgter. Barboza agregó que “el objetivo de esta jornada es la de conformar comisiones internas en cada carrera, para poder trabajar en cada una de ellas en cuanto a la revisión y la autoevaluación, y desde ahí ver las propuestas que pueden surgir, para luego realizar una socialización más general”.

Por su parte, el vicerrector de la UNaF, el doctor Vicente Emilio Grippaldi, destacó: “En primer lugar, quiero felicitar a todos los estudiantes, graduados, docentes y también no docentes que se han acercado a las jornadas académicas que nos permitirán visualizar la actualización que se debe hacer para poder ofrecer las carreras con la acreditación nueva en la impronta que se visualiza en el marco del artículo 42 de la Ley de Educación Superior”.

Consideró que “esa actualización producirá un cambio en la oferta académica universitaria para que aquellos estudiantes que forjen créditos en sus respectivas carreras, y que esos créditos les sirvan en el caso de que tengan que cambiar ya sea de carrera o de Facultad, de modo tal que puedan capitalizar los estudiantes universitarios un saber que han forjado”.

A su vez, felicitó también al secretario académico Barboza, todo su equipo de trabajo y los miembros de la FH porque “han hecho un esfuerzo para la realización de esta jornada, que nos permitirán ilustrar a docentes, no docentes, graduados, estudiantes y representantes de la comunidad para lo que mejor podamos hacer, ofreciéndoles a los ciudadanos que quieran tener una adecuada formación universitaria para servir a la comunidad y hacer felices a sus familias”.

La Dra. Silvina Paz, secretaria académica de la FH, significó que “esta jornada se enmarca en un plan general de innovación y actualización de las carreras de grado, que fue aprobado por el Consejo Directivo de la facultad. Ciertamente, damos el puntapié inicial para este proceso de revisión de los planes de estudio, como parte de una serie de definiciones que atañen a todo lo que es el sistema universitario argentino”.

“Para dicho proceso, contamos con la participación de todos los claustros. En esta oportunidad, invitamos a los estudiantes y graduados quienes tendrán una participación activa en la revisión curricular de los planes de estudio, ya que conformarán comisiones de trabajo. La idea de que todo esto sea una construcción colectiva en la que participen todos los que integramos esta comunidad universitaria. Seguramente, más adelante vamos a incorporar al claustro no docente, que también tiene una gran relevancia en todo lo que hace al funcionamiento de cada unidad académica”.

A su turno, la profesora de Biología Carolina Casco participó como graduada de la jornada institucional. “La ciencia es bastante significativa, ya que estamos en una Universidad autónoma y buscamos también, como graduados, esta actualización curricular, poder, como decían en la reunión, mejorar el diseño curricular para así tener contenidos mínimos, mejorando el rendimiento de los estudiantes y que hayan más graduados”.

Finalmente, Oriana Aguirre, estudiante de la carrera de Psicopedagogía y consejera directiva, indicó que “es una gran responsabilidad representar a mis compañeros y ver cuál es falencia que puede tener el plan de estudios de mi carrera, viendo qué podemos mejorar, cómo ampliarlo para llegar a diferentes poblaciones de estudiantes, mejorando la calidad académica”.

Definió a la jornada como “un acontecimiento enorme que estamos atravesando todos, no solamente yo, sino mis profesores, mis compañeros, los graduados que tienen también la oportunidad de poder participar. Ellos por ahí tienen un poquito más de experiencia que nosotros y pueden ayudarnos a complementar con mayor información para mejorar”.