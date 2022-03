Facundo Bagnis se impuso ante Henrik Laaksonen en Indian Wells y Andy Murray alcanzó los 700 triunfos

Compartir

El tenista argentino Facundo Bagnis (82º), avanzó a la segunda rueda del Masters 1000 de Indian Wells, en California, tras vencer anoche al suizo Henrik Laaksonen (87º) por 6-3 y 7-6 (4), en un duelo que duró una hora y 32 minutos. De esta manera consiguió, cinco años después, nuevamente un triunfo en un ATP Masters 1000. Ahora, el rosarino jugará ante Lloyd Harris (32), quien ingresó en la segunda ronda del torneo con 17.227.023 de dólares en premios.

Bagnis, de 32 años, arrancó el año con resultados más que aceptables, tras superar al británico Andy Murray en el ATP de Melbourne, cayó en la primera ronda del Australian Open en un gran partido a cinco sets con el chileno Cristian Garin y recuperó el nivel en Santiago, al llegar a cuartos de final tras caer ante el español Albert Ramos Viñolas.

Bagnis arrancó el primer set enfocado. Con la estrategia de abrir con su derecha y utilizar slice para acomodarse, logró quebrar en el cuarto game a Laaksonen, que nunca bajó los brazos y se mantuvo expectante, aunque sin posibilidades de superar al argentino, que cerró el primer set por 6-3 en poco más de media hora. Durante el segundo set, el suizo tuvo más oportunidades, jugando un poco más suelto y llegó a imponerse por 3-0, aunque Bagnis recuperó el quiebre y lo igualó en números. Finalmente, en el tie break el suizo comenzó arriba por 2-1 pero el argentino mostró su mejor versión y terminó llevándose el triunfo para pasar a la siguiente etapa.

“Este lugar me gusta, tengo un buen recuerdo y ahora también, me vengo sintiendo bien y necesitaba un primer empujoncito así. Estoy muy contento por poder ganar. Me sorprendió el cómo jugó Laaksonen a un nivel tan alto. Hay veces que hay que aguantar y por suerte pude remontar y cerrarlo”, explicó Bagnis.

Ahora, el tenista deberá enfrentarse al sudafricano Lloyd Harris: “Espero un partido muy difícil y con una dinámica parecida a la de hoy. Hace daño con sus tiros y tuvo un muy buen 2021. Tengo que jugar bien, pero sé que estoy preparado”, reflexionó el tenista.

Los 700 triunfos

de Murray

Por su parte, del ex número 1 del mundo, Andy Murray, venció al japonés Taro Daniel en la primera ronda por 1-6, 6-2 y 6-4 y y celebró su triunfo número 700 en el circuito ATP, una marca que sólo superan Roger Federer (1.251), Rafael Nadal (1.043) y Novak Djokovic (991) entre los jugadores activos.

El británico, que enfrentará en segunda ronda al kazajo Aleksandr Búblik, número 33 del ranking mundial, se cobró así la revancha ante Daniel por la eliminación de enero en el Abierto de Australia, y avanzó a la siguiente fase del único Masters 1000 de canchas duras que falta en su palmarés.

“Alcanzar ese número (las 700 victorias) es realmente un buen logro”, dijo en la rueda de prensa. “No diría que durante mi carrera me haya enfocado necesariamente en el número de victorias, estadísticas o cosas así. Sin embargo, conforme te vas haciendo mayor y llegas hacia el final de tu carrera, hay ciertos hitos que sería algo bueno lograr”, admitió.

“No es fácil llegar ahí (a las 700 victorias). Me han contado que llegué a las 600 en Cincinnati en 2016. Cinco años y medio para conseguir las últimas cien así que me ha costado un rato”, relató.

Por su parte, el argentino Diego Schwartzman (14) debutará este domingo en segunda ronda ante el finlandés Emil Ruusuvori (75), quien superó al alemán Philipp Kohlschreiber (136) por 6-3 y 6-3. Además, Federico Delbonis (34) tendrá su estreno también mañana en el certamen ante el australiano Nick Kyrgios (132), que eliminó al argentino Sebastián Báez (60) por 6-4 y 6-0 en la ronda inicial.

El ruso Daniil Medvedev, número uno del mundo, debutará ante el checo Tomas Machac (158), mientras que el español Rafael Nadal (4) lo hará ante el estadounidense Sebastian Korda (38).

