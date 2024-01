Facundo Campazzo anotó un doble épico en el triunfo del Real Madrid

Facundo Campazzo sostiene un nivel altísimo en su segunda etapa en el Real Madrid. El cordobés, de 32 años, fue la gran figura del equipo en la victoria por 99 a 85 ante Baskonia, por la Liga ACB. El base anotó 20 puntos, regaló cinco asistencias y tomó dos rebotes, en una tarea completa, que incluyó un show de los que suele tener acostumbrados a los fanáticos: triples, pases lujosos, penetraciones arrojadas y un compromiso conmovedor.

Pero hubo una acción en particular que se llevó todas las miradas. Con el score 81-75 para el Merengue, condujo la ofensiva desde campo propio, cambió el ritmo, se metió en la zona pintada con velocidad supersónica y, mientras Codi-Miller-McIntyre le cometía falta y le cerraba el ángulo, sacó un tiro imposible para redondear el doble y conseguir el lanzamiento bonus.

La obra mereció la sonrisa de su marcador, molesto por la sanción, pero ahí no terminó la secuencia. Es que, al levantarse del piso, el ex NBA tuvo la lucidez de advertir dónde estaba la cámara y ofrecerle una mirada cómplice. “Hola, Facu, se toma el tiempo de hacerle carita a las cámaras”, broméo el relator de la señal Fox Sports, que advirtió el guiño del astro de la selección argentina.

@TeamFacu7, la cuenta de la red social X que sigue la carrera del armador, hizo alusión a la jugada mágica. “El golazo de Facundo fue superado por la mirada a la cámara”, aguijoneó. “Hola a todos”, añadió en un segundo posteo, transformando en gif su actitud. “Miradita clavó el tipo”, respondió el propio deportista, ya subido al tren de las repercusiones.

En poco más de 23 minutos de acción, Facu fue el segundo goleador del partido, en compañía de Dzanan Musa. El máximo anotador resultó el francés Guerschon Yabusele, con 26 tantos (le sumó dos rebotes y una asistencia). Con el aporte inestimable del argentino, el Real Madrid es el único líder de la Liga ACB, con 16 triunfos y apenas un tropiezo. Le siguen Unicaja (14-3) y Barcelona y Gran Canaria (récord de 11-6).

En la Euroliga, la competencia a nivel clubes más importante del mundo FIBA, la Casa Blanca también se halla a la vanguardia: de 19 cotejos disputados, se impuso en 17 y sólo cayó en dos. Lo secunda en el listado el Bologna, con una cosecha de 14-5, y atrás aparece el Barcelona, con 13-6. Por esta competencia, el próximo martes visitará al Bayern. Y el jueves será local frente al Valencia.