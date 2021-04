Facundo Campazzo tuvo su primera noche descollante en la NBA

Compartir

El base de los Denver Nuggets tuvo una descollante actuación en la victoria por 114 a 112 ante los New Orleans Pelicans.

En cada partido que pasa Facundo Campazzo demuestra estar más asentado y, de manera paulatina, empieza a convertirse en una pieza importante de cara a los playoffs para los Denver Nuggets. Esto quedó demostrado tras su descollante actuación en la victoria por 114 a 112 ante los New Orleans Pelicans, lo que les permite a los de Colorado asentarse en la cuarta colocación dentro de la Conferencia Oeste y estar a tiro de Los Angeles Clippers y los Phoenix Suns.

El cordobés, que en la previa despertó los elogios de su entrenador Michael Malone (sostuvo que “es una fuerza de la naturaleza en defensa y en ofensiva tiene la habilidad para mejorar a sus compañeros”), cerró una planilla de ensueño en los 36 minutos que estuvo en cancha: 19 puntos (6-9 de cancha, 3-6 en triples y 4-4), 10 asistencias, 6 rebotes, 2 robos y 1 tapa.

El ex Real Madrid, que fue titular por décima vez en lo que va de la temporada (participó en 56 juegos) y tomó un rol más importante dentro del equipo tras la lesión del canadiense Jamal Murray, una de las principales figuras de la franquicia, estableció varias marcas que resalta el sitio de la NBA en Argentina.

-Su primer doble-doble: El ex Peñarol de Mar del Plata tuvo dos dígitos en dos casilleros por primera vez desde su desembarco a la liga estadounidense. El anterior albiceleste en lograr algo similar fue el interminable Luis Scola, quien aportó 15 puntos y 11 rebotes en la derrota de los Brooklyns Nets ante San Antonio Spurs en diciembre de 2016.

-Séptimo argentino en marcar un doble-doble: De los 13 basquetbolistas argentinos que pasaron por la NBA (esta noche se sumaría uno más a la lista si Gabriel Deck finalmente debuta con la camiseta de Oklahoma City Thunder), sólo siete lograron este registro. Dentro de este selecto grupo también aparecen Manu Ginóbili, Luis Scola, Carlos Delfino, Walter Hermann, Andrés Nocioni y Fabricio Oberto.

-Máximo registro goleador: Facu tuvo su noche más acertada en la fase ofensiva, al anotar 19 tantos, lo que deja atrás los 16 que convirtió en febrero en el encuentro ante los Atlanta Hawks.

Si bien en los dos cotejos marcó la mayoría de sus puntos en el cierre del encuentro, lo conseguido en el Pepsi Center tiene mucho más valor, ya que contribuyeron para que los Denver Nuggets se quedaran con una ajustada victoria. 15 de sus 19 fueron en el último cuarto del partido, momento en el que además capturó 4 rebotes, brindó 3 asistencias y realizó 1 tapa.

-Récord de rebotes: El armador de la selección argentina llegó a su máximo de rebotes, superando por uno los 5 conseguidos ante los San Antonio Spurs.

-Campazzo lleva 30 asistencias en sus últimas tres actuaciones, lo que se convirtió en la mejor performance para un argentino, dejando atrás las 28 (9, 10 y 7) que aportó Manu Ginóbili en 2013. Ese partido fue la última vez que un compatriota sumó tres partidos seguidos con al menos 7 asistencias. Si esta noche repite ante los canadienses, Facu será el primer albiceleste en tener dicho registro.

