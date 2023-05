Facundo Conte confirmó que continuará en la Selección Argentina

El jugador del club Ciudad, habló en exclusiva en ‘Alto Rendimiento’ y manifestó sus ganas de continuar jugando en el país y de seguir aportando para el seleccionado. “Está viva esa llama de estar y ayudar a la Selección un poco más y no estoy listo para dejarla extinguirse”.

Facundo Conte, figura de Ciudad Vóley y medallista olímpico con la Selección Argentina en Tokio 2021, dialogó en ‘Alto Rendimiento’ en D Sports Radio y confirmó que su deseo es continuar en el seleccionado y extender su estadía en el vóley de nuestro país.

El experimentado voleibolista comenzó contando sus sensaciones en la vuelta a la Liga Nacional y el histórico título obtenido con Ciudad: “Siempre digo que el primer partido que jugamos en Argentina, que fue la Supercopa en Octubre, entré a la cancha y estaba temblando. Había esperado 15 años para volver y tenía una responsabilidad y expectativa tremenda”, además comentó: “La vuelta me conectó con el sentido de pertenencia que necesitaba sentir. Fue mágico volver» y agregó:“Vestí la camiseta de clubes de Brasil, China, Polonia y al principio es impersonal, después vas relacionándote. En Ciudad era distinto, era algo innato. Yo miraba los partidos por internet y me emocionaba viendo a los chicos de inferiores con la camiseta”.

Una de las dudas en las últimas semanas fue si continuará o no en la Selección Argentina, debido a que el jugador acordó con el entrenador Marcelo Méndez, no ser convocado a la Liga de Naciones que comienza en junio. Sobre esto afirmó: “Uno lo vive de una manera diferente. Aprendí con el tiempo que no puedo tomarme las cosas a medias. Siempre voy con todo a dar lo mejor de mí y si no lo hago, es importante que otro pueda hacerlo”, también dijo: “Después de Tokio pensé y viví los torneos como los últimos, pero después pensé que no podía quedar así. Pensé que iba a parar con la Selección y la verdad es que no siento que esté listo para hacerlo” y aportó: “Después de vivir tanto las malas. Hoy que son las buenas, más ganas me dan de estar y disfrutar. Me gustaría mucho poder sumar, aprovechar este envión increíble que vivimos, a nivel vóley, más allá de lo personal o de jugar otro Juego Olímpico y clasificar, sino del cómo”.

Algo que parecía lejano para Facundo era competir en unos nuevos juegos olímpicos, luego de la medalla en Tokio, el jugador no creía que iba a participar en París, acerca de esto manifestó: “Ya casi estamos en París 2024, me siento muy bien, el hecho de volver a Argentina, reconectar con ese sentido de pertenencia me hizo recuperar la fe” y añadió: “Está viva esa llama de estar y ayudar a la Selección un poco más y no estoy listo para dejarla extinguirse”.

Por último expresó sus ganas de continuar disputando la Liga Nacional luego del título obtenido con el club Ciudad: “Cuando apareció Ciudad fue la decisión más rápida de mi carrera, porque quería estar conectado con mi país” y finalizó: “Volver a Argentina iba a ser la frutilla del postre y si bien lo es, puedo ponerle dos o tres frutillas más arriba, ja”.

