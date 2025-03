Facundo Manes denunciará a Santiago Caputo en Comodoro Py

El diputado nacional Facundo Manes, presentará este miércoles una denuncia penal contra el asesor presidencial Santiago Caputo, después del enfrentamiento que mantuvieron el sábado después del acto inaugural de las sesiones legislativas. Desde el entorno del referente radical aseguraron a Clarín por tratarse de un asunto que transcurrió en el Congreso de la Nación «corresponde ir al fuero federal penal».

Dos acusaciones puntuales se detallarán en la presentación: por un lado, el delito de «amenazas»; y por el otro, por haber violado un artículo de la Constitución, que dice que no se puede siquiera «molestar» a un legislador por haber emitido una opinión desempeñando ese rol.

«El hombre más poderoso de la Argentina me amenazó, vino con una patota. Me amenaza la persona con más poder que el Presidente, me dice que lo voy a escuchar, y otras cosas que voy a contar en la denuncia», dijo en una entrevista Manes, en referencia a la presentación judicial que realizará el miércoles.

Durante las últimas 48 horas, el equipo de asesores letrados del diputado nacional estuvo trabajando en la letra de la demanda penal que se presentará cuando se reanude la actividad judicial. Este martes a la noche se realizará una reunión para ultimar los detalles de la presentación que se realizará de manera digital.

«Al tratarse de un tema que sucedió en el Congreso de la Nación el fuero competente es el federal», aseguraron desde el equipo de Facundo Manes a Clarín. Es decir, irá a Comodoro Py, donde además se investiga al presidente Javier Milei por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA.

La presentación judicial se centrará en dos delitos. En primer término la denuncia se referirá a la artículo 149 bis del Código Penal que refiere a las «amenazas coactivas».

“Será reprimido con prisión o reclusión de seis (6) meses a dos (2) años el que hiciere uso de amenazas para alarmar o amedrentar a una o más personas», sostiene el Código Penal.

Las amenazas pueden ser simples, cuando el delincuente simplemente comunica la intención de causar daño a la víctima. O bien, agravadas, es decir, a través de la coacción, cuando el delincuente «ejerce violencia o intimidación de alguna manera para forzar a la víctima a hacer algo o a dejar de hacer algo».

Además de esta figura penal, los abogados de Manes mencionará el Artículo Nº 68 de la Constitución nacional que sostiene: «Ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador».

Por qué va a la Justicia federal

Según explicaron fuentes judiciales a Clarín, hay al menos tres circunstancias que habilitan a Manes a radicar la denuncia en los tribunales de Retiro.

En primer lugar la intervención de un funcionario público, ya sea en el carácter de víctima como de presunto responsable de la acción que se está denunciando.

Después, el hecho de la función pública en sí misma, esto es: la tarea que se estaba desempeñando, en este caso, el diputado nacional estaba en el Congreso de la Nación participando en su rol de legislador, de la apertura del período ordinario de sesiones.

Finalmente, el aspecto que más esgrimen desde el equipo técnico de Manes: el lugar donde se sucedieron -en este caso- las presuntas amenazas denunciadas, que fue en el Congreso de la Nación.

Ante la consulta de Clarín, fuentes del Gobierno señalaron que los hechos relatados por el referente de la UCR «no fueron así, mintió desde un primer momento. Que se presente donde desee, se corroborará que es mentira».

Hay otro aspecto que resaltan sobre el enfrentamiento de Manes con Caputo, «el diputado nacional interrumpió 37 veces al Presidente de la Nación, récord, eso no corresponde bajo ningún aspecto».

Junto a ese argumento, sostienen que el escenario de agresión que relató el dirigente radical y que mañana judicializará en Comodoro Py «no son reales». Fue el propio presidente Milei, quien minimizó los hechos relatados por Facundo Manes y que se observaron a través de los registros de cámaras del Senado.

Una vez que la denuncia esté ingresada, la Cámara Federal porteña realizará el correspondiente sorteo para asignarle un juez y fiscal a la presentación. Será, así, la primera acusación penal en Comodoro Py contra Santiago Caputo.