Facundo Moyano se casó con Eva Bargiela: «Todo es lindo cuando se trata del amor»

Luego de cinco años de noviazgo, la pareja formalizó su unión en el registro civil en la calle Uruguay.

Facundo Moyano y Eva Bargiela decidieron casarse tras cumplir cinco años de relación. Este viernes 15 de septiembre después del mediodía el ex diputado y la modelo y licenciada en Marketing dieron el sí en el registro civil ubicado en la calle Uruguay 753. De esta manera, la pareja vivió una emocionante ceremonia, rodeada de sus seres queridos y amigos más cercanos.

Luego de convertirse en marido y mujer, los novios se trasladaron hasta el barrio de Palermo para realizar un especial almuerzo y celebrar su reciente unión. Aunque ellos habían contado públicamente que tenían planes de casarse, intentaron hacerlo en secreto para mantener su intimidad. Por este motivo se mostraron muy sorprendidos al encontrarse con las cámaras Intrusos, el ciclo de espectáculos conducido por los periodistas Adrián Pallares y Rodrigo Lussich que se emite por la pantalla del canal América.

“¡Ya nos casamos!”, aseguró Eva, muy feliz por haber dado este paso tan importante en su vida personal. “Vamos a hacer un almuerzo íntimo con amigos y familia”, agregó la joven. Cuando le preguntaron como había sido la propuesta de casamiento, la joven respondió sin dar muchos detalles: “Fue muy lindo, todo es lindo cuando se trata del amor”.

Asimismo, el hijo de Facundo Moyano felicitó al equipo de Intrusos por haber descubierto que se habían casado, más allá que intentaron hacerlo en secreto. “Se sabía el lugar, pero no la fecha…”, señaló el dirigente político, entre risas. Luego, mostró con mucho orgullo frente a cámara la famosa libreta roja que les dieron en el registro civil tras la ceremonia.

También, Eva contó parte de la ceremonia del civil: “Facu dijo unas palabras muy emocionantes, yo soy una llorona y no pude hablar…”. Luego, su esposo señaló más detalles de lo ocurrido: “Simplemente recordé a mi vieja que hace dos años que no está y la quería mucho a Eva. Para mi mamá este paso en mi vida era tan importante como para mí. Celebré eso porque estaba toda la gente querida, salvo mi vieja que seguramente lo está viendo desde el cielo. Me emocioné”.

Para la ocasión en el registro civil, Bargiela optó por usar el pelo suelto y un look muy sensual: un traje blanco con hombreras y un top brilloso y transparencias al tono que dejaba al descubierto parte de su abdomen. Mientras que Moyano se mostró muy elegante al elegir por un traje clásico azul y una camisa blanca. Ambos se mostraron muy felices y sonrientes frente a las cámaras.

Antes de su casamiento, Facundo y Eva tuvieron un noviazgo con algunas idas y vueltas. En un momento en el que estuvieron separados, él mantuvo un fugaz romance con la popular modelo y conductora Nicole Neumann. La relación tuvo una gran exposición en los medios, pero no funcionó y cada uno siguió su camino por separado. Con el paso del tiempo, Facundo decidió darse una nueva oportunidad con Eva. Finalmente en enero de 2019 volvieron a mostrarse muy enamorados en un desfile de Mar del Plata. Ahora decidieron casarse y disfrutan de su amor, como marido y mujer.

