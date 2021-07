Facundo Pardo fue titular en el empate en cero entre Central Norte y Racing

Compartir

Linkedin Print

Racing de Nueva Italia, cómodo líder de la Zona 2 del Federal A, se trajo un valioso punto de su visita a Salta al igualar 0-0 con Central Norte, por la 12ª fecha.

El partido se jugó en el estadio Padre Martearena. La Academia se mantiene como puntero, ahora con 27 puntos. En tanto, el Cuervo salteño sigue invicto y reúne 17 unidades, en una campaña marcada por muchos empates.

El partido

El cotejo fue parejo en la primera mitad. Ambos equipos buscaron apropiarse del balón, aunque les faltó profundidad para complicar al arquero rival.

A los 16, un largo pelotazo cruzado de Fauto Apaza encontró a Franco Faría por izquierda. Ingresó al área y buscó el remate, pero lo pudo tapar Rivero para enviarla al córner.

A los 36, la más clara del visitante. Blanco tuvo su oportunidad, pero no pudo convertir.

En el complemento, el cotejo mantuvo la paridad, pero se volvió mucho más trabado. Los dueños de casa buscaron llevar la iniciativa, mientras que los cordobeses apostaron por el contragolpe. Racing tuvo su chance, pero se topó con buenas respuestas del arquero Pegini.

Gimnasia y Tiro del Salta ganó como visitante (suma ahora 22 puntos) y se acercó un poco a Racing.

En la próxima fecha, la Academia recibirá la visita de Chaco For Ever. Será otra dura prueba para los del Nueva Italia, ya que los chaqueños marchan terceros en las posiciones de la Zona 2.

Compartir

Linkedin Print