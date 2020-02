Facundo Santos debuta este año en el TC Pista Mouras

Compartir

Linkedin Print

Tan solo faltan horas para la apertura de las puertas del Autódromo de Concepción Del Uruguay. Se inicia la temporada del TC Pista Mouras con la presencia del formoseño Facundo Santos.

El marco con el cual se presentarán las categorías nacionales no puede ser mejor, una sorprendente cantidad de autos, que sobrepasa las 135 unidades.

Las categorías que se presentan son TC Mouras, TC Pista Mouras, Fórmula 3 Metropolitana, Turismo 4000 Argentino y Copa Bora.

“Estoy feliz. Comenzamos el año con la incertidumbre de no saber si corríamos en alguna categoría y finalmente podemos anunciar la llegada al Octanos & Castellano Power Team. Es un sueño correr en las categorías de la ACTC. Hace un tiempo que veníamos con la idea de dar el primer paso, pero no podíamos concretarla. Este año, gracias al esfuerzo de Christian Martínez, de mis sponsors y de mi familia estaremos corriendo con una Dodge del Octanos & Castellano Power Team, y con sus motores. Estoy muy ilusionado porque los conozco de otras categorías, sé cómo trabajan y confío en ellos. Estoy muy ansioso de que arranque la temporada”, comento Santos.

Viernes 7 de Febrero de 2020

08:00 a 13:00 y 14:00 a 18:00: Entrega de combustible

Entrenamientos

10.00 a 10.30: TC Pista Mouras Grupo A

10.35 a 11.05: TC Pista Mouras Grupo B

10.35 a 11.05: TC Mouras Grupo A

11.45 a 12.15: TC Mouras Grupo B

12.20 a 12.40: Turismo 4000 Argentino

12.45 a 13.05: Copa Bora

13.10 a 13.35: Formula Metropolitana Grupo A

13.40 a 14.05: Formula Metropolitana Grupo B

14.10 a 14.40: TC Pista Mouras Grupo A

14.45 a 15.15: TC Pista Mouras Grupo B

15.20 a 15.50: TC Mouras, Grupo A

15.55 a 16.25: TC Mouras, Grupo B

16.30 a 16.55: Formula Metropolitana Grupo A

17.00 a 17.25: Formula Metropolitana Grupo B

17.30 a 17.50: Turismo 4000 Argentino

17.55 a 18.15: Copa Bora