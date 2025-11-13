FADEEAC en Pie de Guerra Contra la «Aduana Interna» de Formosa

El programa radial “Exprés En Radio” por FM VLU 88.5 (Grupo de Medios TVO) ha puesto el foco sobre una polémica que trasciende las fronteras provinciales: la decisión de la Municipalidad de Formosa de implementar una contribución que, según el sector del transporte, equivale a una «aduana interna» ilegal. En una entrevista exclusiva, el Sr. Cristian Sanz, Presidente de la Federación Argentina de Entidades Empresariales del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), detalló el contundente rechazo de la entidad y las drásticas medidas que están analizando, incluyendo un lockout patronal.

Rechazo Contundente y Argumentos Legales

El presidente de FADEEAC fue claro desde el inicio “FADEEAC rechaza totalmente cualquier creación de una aduana interna dentro de la Argentina que nos impida el libre tránsito y circulación de nuestros bienes, mercaderías, vehículos los usos para para abastecimiento”.

La disposición municipal exige el pago de módulos para cada unidad que ingrese o circule temporariamente por la ciudad, lo que para v «contribuye en los hechos a una aduana interna prohibida por la Constitución Nacional». Sanz enfatizó que la medida «vulnera gravemente el principio de libre circulación de las personas y bienes», un derecho que los ciudadanos «no debemos permitir» que se vulnere.

Precedentes Favorables y Recursos de Amparo

Ante la consulta sobre situaciones similares, Sanz confirmó que existen antecedentes y que la Federación ya tiene a su departamento legal trabajando.

«Hay situaciones similares que requieren pagos de tasas por circular en la provincia de Santa Cruz, Chubut, también se hemos presentado recursos de amparo que han sido favorables y eso no tiene mucha posibilidades de mantenerse», sentenció Sanz.

De esta manera, FADEEAC ya ha puesto a disposición de «todos los transportistas de la Argentina recursos de amparo necesarios» para «terminar con esta situación que consideramos absolutamente injusta».

El Factor Internacional y la Ruta Nacional

Uno de los puntos más graves resaltados por el presidente de FADEAC es la violación de acuerdos internacionales, un aspecto que «hasta ahora no se ha dicho por ningún sector».

«Se son consecuencias internacionales que desconocen los compromisos asumidos por Argentina de marco sobre el Mercosur y el ATIT. Está suscrito por los países del Mercosur, que están queriendo cobrar hasta los transportistas internacionales que transitan por ahí en tránsito».

Además de afectar el Acuerdo sobre el Transporte Internacional Terrestre (ATIT), de jerarquía supranacional, la medida se estaría implementando sobre una ruta nacional, lo que agrava la falta de jurisdicción municipal. «Le han cobrado, le han intentado cobrar tasa a camiones en tránsito», reiteró el titular de FADEEAC. La gravedad es tal que ya se reportan «quejas de transportistas paraguayos, transportistas brasileños que han sido detenidos».

La Amenaza del Lockout Patronal: Sin Combustible ni Alimentos

Si bien la vía judicial es la primera instancia, la «verdad ya esto parece más grave» debido a la presión del sector para implementar medidas de fuerza.

«Nuestro sector está demandando un lockout patronal contra la ciudad de Formosa. O sea, si no quieren recibir mercancía, no quieren recibir tránsito de camiones, bueno, no iremos más. […] ¿Y qué va a ser Formosa sin abastecimiento?», advirtió Sanz.

Ante la falta de contacto o respuesta por parte del municipio, FADEEAC considera inminente el cese de servicios, iniciando por el más sensible:

«Sí, claramente creo que vamos a empezar en el mediato con un este local de camiones de carga de combustible, por ejemplo. Vamos a dejar de llevar combustible a la ciudad Formosa, no vamos a abastecer combustible, posiblemente y después empezará por insumos este alimenticios, no queda otra».

Para la Federación, el transporte de carga es un «sacrificio esencial para la economía nacional y del país» y «no puede ser objeto de estos gravamen arbitrarios ni convertirse en instrumentos de autofinanciamiento local».

La Insignificancia del Monto No es Justificación

Respecto al argumento municipal de que el monto es «insignificante» en comparación con el valor de las cargas, Sanz fue categórico:

«No, bajo ningún punto de vista porque ni siquiera están hablando de una tasa que es este por las cargas que entran a en el municipio. Estoy insistiendo en que ellos le han cobrado, le han intentado cobrar tasa a camiones en tránsito, en tránsito».

El lockout patronal aún no tiene fecha definida y es una medida que la entidad espera no tener que ejecutar, confiando en que «la provincia en este caso el municipio, reaccione a tiempo y revierta esta tasa que es absolutamente injusta y desorbitada».

La situación, reconocida por el municipio como «meramente recaudatoria», mantiene en vilo a Formosa, que ahora debe lidiar con la advertencia de desabastecimiento por parte del sector que moviliza la economía nacional.