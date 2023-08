FAEN: iniciaron las actividades del segundo cuatrimestre

En la Facultad de Administración, Economía y Negocios (FAEN) de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) iniciaron las actividades del segundo cuatrimestre 2023.

“Comenzamos las actividades académicas con los exámenes finales, donde ya ha transcurrido gran parte del primer turno y ahora quedaría el segundo turno”, expresó el decano de FAEN, Lic. Darío Guerra, a UNaF TV.

Destacó que “hemos notado una gran asistencia de alumnos a dichos exámenes, que creemos es debido al cambio del plan, que es un poco más llevadero con un sistema cuatrimestral en la carrera de Contador Público”.

De esa manera “están participando más los alumnos en los exámenes”, añadiendo que “con respecto al segundo cuatrimestre estaríamos arrancando el cursado en la primera quincena de agosto, según calendario académico”.

“Estamos viendo que los alumnos se están animando a rendir así que estamos contentos”, resaltó.

Consultado sobre la herramienta de las clases por Zoom, indicó que “el régimen que tenemos es netamente presencial, en las carreras que se están dictando. Sin perjuicio de ello, algunos colegas utilizan plataformas como soporte, pero no es obligatorio, sino voluntario de cada cátedra en el marco de la libertad de cátedra”.

No obstante, la universidad aprobó el Sistema de Educación a Distancia SIED UNaF, así que “en base a eso estamos trabajando en tres carreras nuevas que van a ser semipresenciales, es decir con modalidad híbrida”.

De esa manera “vamos a aplicar lo que aprendimos en la pandemia que son las plataformas virtuales, con lo cual vamos a poder contar con la participación de alumnos no solo de Formosa, sino también del exterior como Paraguay y otras provincias que cada 15 días van a asistir al dictado”.

