FAEN prorrogó la inscripción a materias del segundo cuatrimestre hasta el 22 de agosto

A través de la Resolución N° 066/25, el Honorable Consejo Superior de la Facultad de Administración, Economía y Negocios (FAEN) resolvió prorrogar el plazo de inscripción a las materias correspondientes al segundo cuatrimestre del ciclo lectivo 2025. La nueva fecha límite será el 22 de agosto de este año, y la medida alcanza a todas las carreras que se dictan en esa unidad académica.

La decisión se enmarca en el tratamiento del Expediente N° 459/25, Letra «B», presentado formalmente por los representantes del Centro de Estudiantes de la FAEN (C.E.F.A.E.N.), quienes solicitaron una extensión del plazo de inscripción en función de diversas situaciones que afectan a la comunidad estudiantil.

Argumentos y

fundamentos

de la solicitud

Según consta en el expediente, el pedido de prórroga se fundamentó en la necesidad de brindar tranquilidad y previsibilidad a los estudiantes a la hora de llevar adelante los trámites administrativos correspondientes a la inscripción.

En particular, el centro de estudiantes hizo hincapié en dos aspectos:

La inscripción a materias electivas de primer año, que suele presentar demoras y dudas entre los estudiantes ingresantes.

La situación de aquellos estudiantes que se encuentran gestionando procesos de homologación de materias, y que podrían verse impedidos de inscribirse en tiempo y forma bajo el calendario original.

Desde el Honorable Consejo Superior consideraron pertinente acceder al pedido presentado, al entender que la medida contribuirá a garantizar una correcta organización académica y facilitará la regularización de las inscripciones para todos los estudiantes.

Información útil para

estudiantes

Con esta prórroga, las y los estudiantes de la FAEN disponen de una semana adicional para completar su inscripción a las asignaturas del segundo cuatrimestre. Se recomienda realizar el trámite a través del Sistema SIU-Guaraní, verificando previamente las materias disponibles y los requisitos de cursado.

Además, las autoridades académicas recordaron que se encuentra habilitada la mesa de ayuda estudiantil para canalizar consultas vinculadas a inscripciones, correlatividades, y homologaciones.

Para más información, se puede visitar el sitio web oficial de la FAEN o acercarse a las oficinas de la Secretaría Académica en el horario habitual de atención.