Fake news: desmintieron supuesto ataque a sereno del cementerio del Bº San Antonio

Compartir

Linkedin Print

En las últimas horas trascendió la noticia de un supuesto ataque al sereno del cementerio del barrio San Antonio donde inclusive se habla de una agresión con machetes y que éste estaría internado en el Hospital Central; ante esto la Ing. Marilén Giménez, directora del área de Cementerios de la Municipalidad desmintió el hecho y aseveró que ningún personal fue agredido o se encuentra con algún tipo de lesiones.

«El domingo a la noche comencé a recibir esta información, inmediatamente llamé al encargado del lugar y luego me acerqué, por fortuna no sucedió nada con el personal del cementerio, está todo en perfectas condiciones, todo en orden», comentó.

Y agregó que «lo que si pasó fue que la Policía realizó allanamiento en una casa lindera, en este marco algunas personas ingresaron a ocultarse al cementerio, pero solo fue eso. No hubo agresión, tampoco personal herido y mucho menos hospitalizado».

Hechos de hurto y vandalismo

Si bien Giménez dejó en claro que no sucedió ningún tipo de agresión al personal se mostró preocupada porque continúan ocurriendo hechos de hurto y vandalismo por ende «trabajamos en conjunto con la Policía, la Comisaría Cuarta, que siempre nos asiste».

«Estamos atentos siempre y se buscan resolver los problemas en el momento, porque a veces suceden cosas en la madrugada, tarde o a la noche; la mayoría de quienes realizan actos de vandalismo o robo son menores de edad, entonces mucho no se puede hacer, pero bueno entre los serenos siempre realizan recorridas para de alguna manera evitar que siga sucediendo cualquier acto delictivo», dijo agregando que ya están identificadas las personas pero que «cuando se los atrapa quedan demorados unas horas y luego los largan, por la edad».

Al ser consultada por los hechos que más se reiteran expuso: «generalmente rompen las puertas a patadas, arrojan piedras para destrozar los vidrios de las puertas, es decir, se registran mayores casos de vandalismo».

«Hay algunas personas que optan por poner rejas a las puertas, para evitar que se roben las cosas», cerró diciendo la funcionaria municipal.