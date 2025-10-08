Fallecimiento de una Niña en Clorinda: Intoxicación por Remedios Caseros y Presunto Abuso Sacuden a la Comunidad

Una noticia profundamente triste y aberrante conmocionó a la ciudad de Clorinda y a toda la provincia de Formosa. Se trata del fallecimiento de una niña de 6 años tras ser trasladada de urgencia a Formosa Capital. El caso presenta un cuadro de intoxicación grave por ingesta de yuyos a modo de remedios caseros, al que se sumó un dato estremecedor revelado por la autopsia: el presunto abuso sexual de la menor.

La información fue abordada en el programa radial “Exprés En Radio” (FM VLU 88.5, Grupo de Medios TVO), que se comunicó con la Dra. Bernardita Obst, Directora del Hospital «Felipe Cruz Arnedo» de Clorinda, para obtener la información oficial respecto al ingreso y derivación de la pequeña.

El Ingreso al Hospital y la Derivación de Urgencia

La Dra. Bernardita Obst confirmó en la entrevista la gravedad de la situación desde el momento en que la niña ingresó al nosocomio. La directora, quien también es pediatra, expresó su profundo dolor y consternación por la muerte de una niña de tan corta edad: “es difícil hablar de este tema, digamos, por el hecho de bueno que hay una muerte de por medio una niña de 6 añitos” y “sí, horroroso, ¿no? es muy duro para para toda la parte de [el hospital]”.

Respecto al cuadro clínico, la Dra. Obst informó que la niña ingresó con un “abdomen agudo” que ya estaba “en tabla”(término médico para referirse a un abdomen rígido por el dolor) y “en estado séptico”. Ante la gravedad del cuadro, se procedió de inmediato a la derivación al Hospital de la Madre y el Niño en Formosa Capital, dado que la niña es menor.

“Se hizo ese traslado y en el transcurso del del traslado, digamos, fallece la nena”, reveló la directora. El deceso ocurrió cerca de la medianoche, en la ambulancia del CIPEK, y el médico interviniente certificó la causa como una “intoxicación severa”.

Ingesta de Yuyos y la Advertencia de la Pediatra

La intoxicación severa fue presuntamente causada por el consumo de remedios caseros preparados con yuyos, algo que la familia habría relatado al equipo médico al momento del ingreso. La niña habría ingerido estas “sustancias” para tratar dolores abdominales que padecía.

Ante esta alarmante situación, la Dra. Obst enfatizó el grave riesgo que implica esta práctica, especialmente en niños. El mensaje final de la directora fue una clara advertencia a la comunidad: “con infusiones cancerígenas no hay que jugar con los niños”.

La pediatra explicó la diferencia de riesgo entre adultos y niños: “para nosotros, personas adultas, no nos hacen mal, ¿verdad? porque nosotros somos grandes, pero para los niños una pequeña dosis es a veces malo, digamos, y desencadena otras cuestiones que después ya tenemos que lamentar”. La directora del hospital concluyó su participación reiterando la importancia de la prevención: “hay que tener mucho cuidado. Ese es el mensaje que yo quiero dar”.

El Dato Estremecedor: Presunto Abuso Sexual y Actuación Judicial

A la trágica causa de muerte por intoxicación se sumó un “dato estremecedor” que rodea el caso, confirmado luego del deceso. La Dra. Obst se abstuvo de dar detalles sobre esta segunda situación, mencionando que son “situaciones que son de, digamos, de carácter muy privado” y que ya es “materia judicial”.

Sin embargo, en las últimas horas se conoció que la autopsia realizada por el médico forense del Poder Judicial presuntamente ha revelado que la niña también habría sido víctima de abuso sexual.

Ante este terrible hallazgo, la jueza de instrucción de Clorinda, la Dra. Mariela Portales, ha iniciado una investigación judicial para “esclarecer cómo, dónde y de qué manera se ha dado este aberrante hecho y, por supuesto, de haber un responsable. ¿Quién es el responsable de esto?”.

La gravedad del caso no solo reside en el lamentable fallecimiento por automedicación con yuyos, sino también en el contexto de violencia que presuntamente rodeaba a la pequeña víctima, lo que añade una capa de horror y extrema complejidad a la tragedia. El equipo periodístico hizo un llamado a la responsabilidad ciudadana y a la necesidad de recurrir al médico ante cualquier síntoma en un niño, ya que “los niños no tienen las mismas defensas que nosotros los que ya somos adultos”.