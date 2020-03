Falleció el ex presidente del Real Madrid Lorenzo Sanz por coronavirus: tenía 76 años

Compartir

La noticia impacta a todo el mundo del fútbol: Lorenzo Sanz, presidente del Real Madrid entre 1995 y 2000, murió tras pasar cinco días internado afectado por el coronavirus.

El ex directivo tenía 76 años y había ingresado a un centro hospitalario el pasado martes 17 de marzo luego de estar en su casa con fiebre durante ocho días. El hombre que comandó al club madridista durante las coronaciones en las Champions League de 1998 y del 2000 había decidido no internarse previamente para no “colapsar el hospital por solidaridad”.

“Acaba de fallecer mi padre. No se merecía este final y de esta manera. Se va una de las personas más buenas, valientes y trabajadoras que he visto en mi vida. Su familia y el Real Madrid eran su pasión. Mi madre y mis hermanos hemos disfrutado de todos sus momentos con orgullo”, confirmó lo ocurrido en redes sociales su hijo Lorenzo, quien fuera jugador de básquet del Merengue.

La saluda del ex presidente había empeorado considerablemente durante los últimos días y estaba en la unidad de cuidados intensivos de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid. “Estuvo varios días en casa por solidaridad, porque se veía por fiebre pero había que esperar más síntomas. Cuando fue al hospital, lo ingresaron ya con una neumonía bilateral. Ha aguantado ocho días, no quería colapsar el hospital por solidaridad hasta que le faltaba el aire y se encontraba peor”, explicó uno de sus hijos cuando se conoció la noticia de que había sido internado y se le detectó que tenía insuficiencia respiratoria y un “fracaso renal” por una infección grave.

Sanz había llegado a la comisión directiva de una de las instituciones más poderosas del mundo en 1985 primero como vocal y luego en el rol de vicepresidente. Hacia fines de 1995 tomó la presidencia ante la renuncia de Ramón Mendoza, quien le había ganado las elecciones de ese año a Florentino Pérez. En su primer período completo al mando del club, el equipo ganó la séptima Champions de su historia luego de 32 años de sequía con una victoria sobre la Juventus en la final y con una plantilla que tenía entre sus integrantes a otro de sus hijos, el defensor Fernando.

En el 2000, luego de alzar la segunda Champions de su gestión, decidió adelantar las elecciones presidenciales por una compleja situación institucional que atravesaba el Madrid. Sanz, que había obtenido también dos Ligas y la Intecontinental de 1998 ante Vasco da Gama, perdió en las urnas con Florentino Pérez.

Lo ocurrido con el reconocido dirigente madridista conmueve al país español que tiene una de las estadísticas más preocupantes en torno al avance de la cepa Covid-19. Según los últimos informes, hay más de 25.000 infectados y las muertes ascienden a 1.377. Madrid es la comunidad con más casos identificados con 8.921 y se registraron 804 fallecimientos.