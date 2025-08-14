Falleció el exjuez Hugo Ruben Almenara





El exjuez de la Cámara Segunda en lo Criminal de la provincia, Dr. Hugo Ruben Almenara, falleció anoche en el Hospital Evita, donde estaba internado a causa de una severa enfermedad.



El reconocido abogado tenía 80 años y había desarrollado una extensa y destacada carrera dentro de la Justicia Provincial, donde supo ganarse el respeto y el cariño no solo de sus pares, sino de funcionarios y empleados judiciales, sobre todo de aquellos que tuvieron el privilegio de trabajar a su lado.



Fue secretario de primera instancia, luego titular del por entonces Juzgado Criminal y Correccional Nº 1, con sede en el antiguo edificio de calle España 01 de la ciudad de Formosa.



Su excelente desempeño como magistrado en el Fuero Penal le valió años después el ascenso a juez de Segunda Instancia, pasando a cumplir funciones en la recientemente creada Cámara Segunda en lo Criminal de la provincia, cuando promediaba la década del 90 y se había instaurado el sistema de juicios orales y públicos en el ámbito Penal, integrando el tribunal con los jueces Carlos Alberto Ontiveros (ya fallecido) y Alejandro Néstor Sandoval.



Allí tampoco el juez Almenara defraudó. Cumplió su tarea con probidad, rectitud, sobrados conocimientos técnicos y enormes valores profesionales y humanos.

Concluida su etapa dentro de la Justicia, se jubilo como juez de Cámara, dedicándose inmediatamente después a servir a la comunidad a través de una Asociación sin fines de lucro que el mismo la creó, volcada fundamentalmente a colaborar con la educación y formación de jóvenes, sobre todo aquellos provenientes de sectores mas carenciados y vulnerables de nuestra sociedad.



Su vida transcurrió de manera ordenada, austera, alegre, con costumbres propias de un hombre virtuoso, siempre rodeado de su entrañable familia y de sus afectos mas cercanos, a quienes desde este medio de comunicación, acompañamos en este difícil momento por tan triste pérdida.

Era frecuente cruzarse con el doctor Almenara transitando por la ciudad en su automóvil -el mismo de muchos años- o bien caminando o charlando con amigos, pero una postal característica de todas las tardes era verlo acompañando a su perro en la plazoleta que está frente a su casa, en la avenida Pantaleón Gómez casi Príngles.

Sus restos fueron velados en la jornada de hoy en la ciudad de Formosa.