Falleció el motociclista que días atrás fue chocado y abandonado en Cabral y Masferrer

El jueves al mediodía falleció Carlos Cesar Benítez (49), el motociclista que días atrás fue atropellado y abandonado por un automovilista en avenida Juan Cabral y Masferrer; producto del hecho el hombre estuvo internado en una clínica privada de la ciudad, donde le amputaron una de sus piernas, pero lamentablemente pereció tras sufrir un infarto durante el trabajo médico que le realizaban y su comprometido cuadro. Es importante aclarar que hasta el momento la persona que lo chocó y luego huyó aún no fue apresada, pero gracias a la exposición del caso la familia pudo lograr saber cuál sería su identidad.

En contacto con el Grupo de Medios TVO, Yanina -prima de Benítez- dijo entre lágrimas que ahora lo están velando y solo pidió justicia. «Falleció ayer -jueves- al mediodía a causa de los problemas que tuvo por el accidente», sostuvo.

«Tras la repercusión del caso ahora tenemos datos de la persona y del vehículo involucrado, pero hasta el momento la Policía no nos da respuestas pese a que ya realizamos la denuncia en la Comisaría aportando esos datos», añadió.

Finalmente asintió que «pedimos a testigos del accidente que no se queden callados. Lo único que queremos es justicia».

Vale recordar que Benítez era padre de tres niños, y cuando sucedió el lamentable hecho se dirigía a trabajar.

El hecho

El hecho se registró el lunes 20 del mes pasado después de las 6 de la mañana, cuando el motociclista que circulaba por la calle Masferrer fue colisionado por un automóvil al llegar a la intersección de la avenida Juan Cabral, el mismo fue lanzado unos 5 metros, lo que le causó gravísimas lesiones y pérdida de gran cantidad de sangre.

Tras lo sucedido familiares y amigos de la víctima comenzaron una intensa búsqueda para dar con el conductor que lo chocó.

«Esto pasó muy temprano en la mañana del lunes, fue cerca de las 6, el auto venía por la calle Cabral a alta velocidad y directamente lo impactó en la boca calle, de ahí se fugó, no sabemos nada más por eso intentamos buscar datos. Más o menos dicen que puede tratarse de un Chevrolet Prisma gris, no sabemos mucho por eso tratamos de que alguna persona si vio algo nos pueda aportar datos, no tenemos nada», indicó en ese momento Yanina al pedir públicamente por datos que lleven a dar con la identidad del sujeto.

Reconoció además que «el que manejaba era un muchacho, más que eso no nos dijeron, dicen que eran varias personas y que iban con la música fuerte, al parecer estaban yendo a una fiesta, otro dato que nos dieron es que el rodado ya estaba chocado en la parte del conductor así que hay que ver si venían de otro accidente o si andaban con el vehículo ya chocado».

Asimismo contó que «cuando a mi primo lo chocan sale despedido, quedó a unos 5 metros más o menos tirado, según los testigos él estaba un poco consciente pero había mucha sangre, una de sus piernas ya estaba destrozada, la moto quedó enganchada por el auto hasta casi una esquina más porque ellos siguieron de largo, algunos dicen que pararon la marcha del auto, uno se bajó a desenganchar rápido la moto y siguieron, no les importó cómo quedó mi primo, directamente se dieron a la fuga, más datos que esos no nos pudieron aportar los chicos que lo ayudaron».

«Nosotros necesitamos de la gente, si alguien se acuerda de la patente o si algún vecino vio algo, si saben de un auto que tenga estas características, que esté con los golpes, algo más que nos pueda ayudar porque ya nos dieron algunos datos, pero no es mucho lo que nos dicen».

Cámaras de

seguridad en la zona

Por otro lado, al referirse a las cámaras de seguridad, la mujer dijo: «Pasé a averiguar en la zona, había una que nos podía ayudar pero justo no estaba funcionando, hay otra que ya pidieron, pero está del otro lado de la calle, no se ven mucho las imágenes porque el auto iba a alta velocidad, hay que ver por ahí si venía de la avenida Italia o de algún otro lado pero por esa zona donde fue el accidente no hay más cámaras que nos puedan ayudar y ese es el tema».