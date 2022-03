Falleció el padre Francisco Nazar: Neme y Adrián Bogado resaltaron su lucha y obra en la comunidad

Compartir

El sacerdote Francisco Nazar murió ayer a la madrugada a los 80 años, a raíz de una dura enfermedad que atravesó durante largo tiempo. En su intensa vida, dedicada a brindar apoyo y contención a la comunidad, tuvo una activa defensa de los pueblos indígenas en el oeste formoseño y fue candidato a gobernador en el 2011 por la oposición.

Los diputados Adrián Bogado y Gabriela Neme recordaron al hombre que supo marcar su impronta en la comunidad, sin perder el eje en el amor, la paz y la unidad.

“Esta era una noticia esperada, hace 10 días fui a visitarlo, es un pilar muy importante para los que creemos en Dios y en una Formosa diferente, se nos va un luchador, un guerrero, un hombre de luz que le ponía sal al pueblo y sobre todo un gran representante de los pueblos originarios. Entiendo que hoy es un día de dolor para ellos pero seguramente habrá otro sacerdote que tome la posta del papa Francisco”, dijo Neme.

La funcionaria relató que su cercanía con el padre comenzó luego de vivir una situación familiar. “Tuve un contacto personal al día siguiente al que golpearon a mi hijo hace dos años, y él personalmente me habló, a partir de ahí fue un diálogo permanente, estaba atento a cada situación mía, siempre con palabras de aliento”.

“Dejó una obra inmensa que en nombre de Francisco vamos a trabajar con Adrián y con el bloque para que siga su palabra, sus obras cercanas a la gente”, expresó.

“Este 2022 se nos fue el padre Sergio, el padre Raúl y ahora el padre Francisco y para los que somos de fe muy fuerte sobre todo tres hombres de guerra, los que creemos en Dios sabemos que ellos desde arriba harán mejores obras y nos darán más fuerzas,van a venir más sacerdotes como Francisco, estoy segura que siempre el dolor es para algo, para transformarnos y dar lugar a nuevas cosas”.

Neme recordó además una anécdota con el padre y contó que “hacíamos misas clandestinas, fue tan atacado, incluso durante la pandemia y yo le dije que quería salir a hablar y me dijo que no, que había que buscar la paz, la unidad, es así como queremos recordarlo”.

Por su parte el diputado Adrián Bogado aseguró que “para nosotros fue muy fuerte lo del padre Francisco si bien era una persona que ya tenía su enfermedad, murió a los 80 años, con mi familia lo conocíamos de chiquitos porque él era amigo de mis padres, ahora se fue a encontrar con mi padre, con sus seres queridos y estoy seguro que desde arriba nos va a guiar a todo el pueblo formoseño porque era una persona que amaba a la comunidad formoseña, a las comunidades aborígenes, era una persona muy buena, luchadora, también incursionó en el terreno político en su momento como candidato a gobernador, lo queríamos muchísimo, mis condolencias para sus familiares, hermanas, hermanas de la congregación que lo estuvieron acompañando siempre y a todas las personas de fe que siempre confiaron en él. Tenemos los mejores recuerdos de él y esperemos que nos ilumine a todos para tener una Formosa mejor como él quería, hablaba mucho de la paz, de la armonía, siempre nos daba su palabra de aliento, si bien sabíamos el desenlace es muy fuerte su partida, en la Catedral todos lo vamos a llorar, a recordar los momentos vividos junto a él y con el respeto que se merece una persona como él”.

Bogado contó que si bien la política no era el terreno del padre, se animó a incursionar para darle otra posibilidad al pueblo formoseño, “fue candidato a gobernador y rescato el gesto de que luego de haber perdido en las elecciones, al otro día fue a Casa de Gobierno, se reunió con el gobernador Insfrán para dar un mensaje al pueblo formoseño de que la única manera de salir adelante es estar por arriba de la grieta, de la maldad, no porque otro piensa distinto vas a ser un enemigo, la salida es esta, nosotros vamos a seguir el camino que él nos enseñó y que muchos hombres y mujeres también piensan lo mismo y a trabajar en ese sentido, nosotros lamentamos muchísimo su partida, pero creo que hizo huella, es un hito histórico para la provincia de Formosa”.

