Falleció Sir Bobby Charlton, leyenda del Manchester United y del futbol mundial

Uno de los jugadores ingleses más importantes de la historia falleció este sábado.Charlton fue parte de la plantilla de Inglaterra que consiguió el título del Mundial Inglaterra 66 y dos años después llevó al United a ganar la Copa de Europa

Sir Bobby Charlton, leyenda del Manchester United y de la selección de Inglaterra, falleció este sábado a la edad de 86 años.

Fue el club inglés el que confirmó la noticia a través de sus canales oficiales. Charlton fue parte de la plantilla de Inglaterra que consiguió el título del Mundial Inglaterra 66 y que dos años después llevó al Manchester United a ganar la Copa de Europa en Wembley.

«Manchester United informa con mucho dolor el fallecimiento de Sir Bobby Charlton, uno de los mejores y más amados jugadores en la historia de nuestro club», escribió el club en un comunicado.

«Sir Bobby fue un héroe para millones, no solo en Manchester o en el Reino Unido, sino también para cualquiera donde se juegue futbol alrededor del mundo. Fue admirado por muchos por su carácter deportivo y su integridad, así como lo fue por sus excelentes características como futbolista. Sir Bobby siempre será recordado como un gigante del juego», agregaron en el comunicado.

«Formado en las Fuerzas Básicas del club, Sir Bobby jugó 758 juego y marcó 249 goles durante 17 años en el club, donde ganó una Copa de Europa, tres títulos de liga y una FA Cup. Para Inglaterra, jugó 106 encuentros y anotó 49 tantos, además que ganó el Mundial de 1966».

«Después de su retiro, sirvió al club como director por 39 años. Sus récords de logros, carácter y servicio quedarán siempre enmarcados en la historia del Manchester United y del futbol inglés; y su legado vivirá en todos a través de su increíble trabajo en la Sir Bobby Charlton Foundation».

«El club manda su simpatía y cariño a su esposa Lady Norma, sus hijas y nietos, así como todo los que lo aman», finalizaron en el texto.

Luego que se unió al United desde muy joven en 1953, fue miembro destacado de la academia juvenil bajo el mandato de Sir Matt Busby, quien formó a una generación que fueron conocidos como los ‘Busby Babes’, y entonces consiguió tres títulos consecutivos de la FA Youth Cuos de 1954 a 1956.

Hizo su debut como profesional ese mismo año y ganó su primer título de liga en la temporada 1956-57, donde anotó 10 goles en solo 14 juegos.

El 6 de febrero de 1958, el club se involucró en el llamado Desastre Aéreo de Munich, mismo que fue cobró la vida de 23 personas, incluida la de ocho jugadores del equipo. Charlton sufrió heridas menores, pero sobrevivió y ayudó a que el club llegara a la final de la FA Cup ese mismo año, misma que perdieron 2-0 ante el Bolton Wanderers.

Charlton fue parte integral del proceso de reestructuración luego de la tragedia y el United conquistó la FA Cup de 1963, su primer título importante luego de la tragedia de Munich, justo antes de ganar la liga dos años después.

En 1966-67, el United volvió a conquistar el título de liga y se convirtió en el primer club inglés en Europa campeón apenas 12 meses después cuando Charlton capitaneó al equipo en una victoria por 4-1 sobre el Benfica.

Se retiró en 1980 tras pasar por Preston, Waterford y Australia con Newcastle KB United, Perth Azzurri y Blacktown City. Charlton también dirigió Preston de 1973 a 1975.

Un comunicado de su familia decía: «Con gran tristeza compartimos la noticia de que Sir Bobby falleció pacíficamente en las primeras horas de la mañana del sábado. Estaba rodeado de su familia.

«Su familia desea transmitir su agradecimiento a todos los que han contribuido a su cuidado y a las muchas personas que lo han amado y apoyado. Solicitamos que se respete la privacidad de la familia en este momento».

Ryan Giggs batió su récord de 758 apariciones con el United en 2008 y su récord de goles del club de 249 se mantuvo hasta 2017, cuando Wayne Rooney lo superó.

Charlton disfrutó de una relación fantástica con George Best y Denis Law y el trío fue honrado con una estatua en las afueras de Old Trafford en 2008.

También fue parte del mayor éxito de Inglaterra, su única victoria en la Copa del Mundo en 1966. Charlton anotó los dos goles cuando Inglaterra venció a Portugal 2-1 en las semifinales y ayudó a su país a vencer 4-2 a Alemania Occidental en la final en Wembley.

Charlton ganó el Balón de Oro ese año (uno de los cuatro ingleses que han reclamado ese honor) y también formó parte de las selecciones de los Mundiales de 1958, 1962 y 1970, así como de la fiesta de la Euro 68. En total, disputó 106 partidos internacionales y su récord de 49 goles fue nuevamente superado por Rooney en 2015.

Fue nombrado caballero en 1994.