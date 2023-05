Fallo de la Corte: «Es un golpe político y una aberración», afirmó el senador José Mayans

El senador por Formosa, José Mayans en contacto con el Grupo de Medios TVO habló acerca del fallo de la Corte Suprema donde se ordenaba la suspensión de las elecciones en las provincias de Tucumán y San Juan. El Legislador del Frente de Todos aseveró que lo que la Corte hizo es un golpe político y es una aberración, al mismo tiempo que indicó que no basta con una cláusula de reelección porque si la gente elige a quien votar.

Cabe recordar que en ambos casos la Corte Suprema ordenó suspender para hacer lugar a pedidos y revisar la situación de los candidatos -Sergio Uñac y Juan Manzur- en las provincias que ya habían sido gobernadores.

Mayans comenzó diciendo: «creo que no basta la cláusula de reelección por hay que decir que (Fernando) De la Rúa y Mauricio Macri podrían haber sido reelectos y no lo fueron, es decir que cuando la gente no esta de acuerdo con la gestión no va a votar a la misma persona tantas veces».

«La verdadera democracia es esa, en la que el pueblo indica el camino a través del voto, Muchos se pueden postular, pero siempre depende de si la gente esta conforme o no con la gestión, esto lo decide la gente con su voto», añadió.

«Creo que acá le tienen miedo a la persona que representa a la mayor cantidad de votos, pero estas son maniobras que se hacen», indicó Mayans.

Asimismo, explicó que «lo que la Corte hizo es un golpe político, porque atacó a la autonomía provincial, fabrican un amparo o una declaración de certeza que le llaman cuando realmente en el caso de la provincia de Tucumán tiene prácticamente sentencia firme porque hubo un reclamo y el Superior Tribunal de Justicia y el tribunal de la provincia ya actúo y se han cumplido con todas las instancias y hay una sentencia firme, esto es un problema electoral de la provincia».

Consultado acerca de si considera que lo realizado por parte de la Corte Suprema en relación a suspender las elecciones en Tucumán y San Juan, el legislador señaló «no esta bien lo que han hecho, hay varios constitucionalistas que ya han dicho que lo que hicieron fue una aberración y vulnera los derechos, es por ello que decimos que hay jurisdicciones y competencias. Estamos hablando de elecciones provinciales que se rigen por leyes provinciales y que los reclamos se hacen dentro de la jurisdicción y competencia provincial, encaso de que haya una visión de violación de la Constitución Nacional, que es otra cosa, con ese argumento se puede reclamar a la Corte y allí estos deciden si lo tratan o no, en caso d tener alguna injerencia en el tema, pero en el caso de Tucumán donde ya hay una sentencia firme donde no se ha apelado la sentencia, no pueden hacer esto vía un amparo. Lo mismo sucede con San Juan, donde el caso debió haberse iniciado en esa provincia, entonces cuando se inicia todo el proceso eleccionario, donde ya hay una elección en marcha, no se puede proceder de la manera que lo hizo la corte porque es una barbaridad».

«La oposición está perdiendo mal y (Javier) Milei está saliendo tercero cómodo. Lo realizado por la Corte es una estrategia electoral, porque estos se fijaron cuales son los candidatos que miden mejor y los echan con un amparo judicial, es una barbaridad lo que han hecho. Es un golpe al sistema electoral argentino», se explayó.

Elecciones a nivel nacional

En relación a los candidatos a las presidenciales, el Presidente del bloque del Frente de Todos dijo «hay dos opciones, el liberalismo de Macri y Milei y nosotros que somos una opción. Ya hemos visto el modelo de Macri, ha dejado al país en default, hay caída del salario, del empleo, problemas con el sistema de salud, de seguridad, previsional y demás. Y (Javier) Milei debemos decir que es peor que Macri porque dice que cerrará el Banco Central, este desastre no se va a arreglar en un periodo».

«Crecimos en PBI, tal es así que en materia de empleo estamos casi en 7 puntos, lo que si tenemos un problema es con el poder adquisitivo del salario que está distante de la Canasta Básica, este es el problema que tenemos que resolver», remarcó.

Impugnación por

parte de la oposición

Al respecto, Mayans señaló «hay una brecha muy grande entre la Constitución de Tucumán y la de Formosa. Debemos decir que acá cualquiera puede ser reelecto, esto no solo le atañe a Gildo (Insfrán) solamente. Cualquiera puede ser reelecto, el único requisito es que la gente lo vote».