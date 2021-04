Fallo histórico: Santiago Silva quedó habilitado para volver a jugar

Compartir

Lo decidió el Tribunal de Disciplina, mientras la Justicia continúa con el proceso. El delantero había sido suspendido por dos años tras haber dado positivo un control antidoping por altos niveles de testosterona.

Santiago Silva podrá volver a jugar de manera profesional. Así lo dispuso el Tribunal de Disciplina de la AFA, que mediante un fallo histórico lo habilitó provisionalmente a desarrollar su profesión. Mientras tanto, la Justicia continúa con el proceso judicial contra el delantero que había sido suspendido en octubre de 2019 por dos años tras haber dado positivo un control antidoping por altos niveles de testosterona a raíz de un tratamiento de fertilidad para poder tener un tercer hijo.

El futbolista uruguayo, que se encontraba defendiendo los colores de Gimnasia y Esgrima La Plata, no superó un control antidopaje el 12 de abril de 2019, en la derrota del Lobo ante Newell’s. Luego de que la Justicia dejara caer la cautelar que le permitía seguir jugando en Argentinos, su último encuentro fue como titular en el 1-0 sobre Lanús por la primera fecha de la Copa de la Superliga 2020, que finalmente no se continuó por la pandemia. Desde entonces, y tras una sanción de 24 meses recibida, comenzó una lucha del Tanque para que le permitieran jugar. También contó con un gran apoyo de colegas, fanáticos y rotundas campañas en redes sociales.

Tras el fallo, Santiago Silva se sumaría a las filas de Atlanta, elenco de la Primera Nacional donde ya habría firmado un precontrato.

“Agradecer a Dios primero y después darle un abrazo a mi señora. Un fuerte abrazo. ¡Y a demostrar! Y hacer un gol: ahí puedo desahogarme. Te podrás imaginar, eso va a ser un desahogo de mucho tiempo. Pasó bastante tiempo. Cuando entre a una cancha voy a estar muy emocionado. Me voy a emocionar… Soy bastante duro pero tampoco soy una piedra. Voy a agradecer, como agradecía cada vez que entraba a una cancha desde cierta edad. Agradecía todos los partidos que me tocaba vivir dentro de una cancha. Y disfrutarlo porque soy un privilegiado”, reconoció el Tanque en una charla íntima con Infobae qué tenía pensado hacer si lo volvían a habilitar.

