Fallo: «La Corte deberá considerar la autonomía de las provincias»

En diálogo con Expres en Radio, Dardo Caraballo, ex convencional constituyente de la reforma de la Constitución de Formosa en 2003, compartió detalles sobre su experiencia en el proceso de reforma y abordó la situación actual sobre la reelección indefinida; recordó además que en el 2005 la Corte de la Nación se expidió al respecto e indicó que no era competencia de tomar intervención o “entrometerse” en la vida institucional de las provincias que son autónomas.

El contexto de la

reforma de 2003

Caraballo recordó los momentos vividos durante la convención de 2003, donde trabajó junto al Peronismo Disidente que fue encabezado por el entonces gobernador Vicente Joga. “Nosotros conformamos un bloque con el peronismo disidente, encabezado por el exgobernador Vicente Joga, y yo fui presidente del bloque Arturo Sampai», explicó Caraballo. En total, el bloque contaba con siete convencionales, de los treinta que componían la convención, de los cuales 26 eran peronistas y los 4 restantes pertenecían a la UCR.

El exconvencional recordó cómo el trabajo dentro del bloque fue enriquecido por las contribuciones del Dr. Alonso y destacó su experiencia personal al compartir espacio con su antiguo profesor de Derecho Administrativo, el Dr. Rodolfo Roquel, quien encabezó la lista del PJ.

Ideas y propuestas

de la Reforma

Caraballo se refirió a algunos de los temas clave que fueron planteados durante la reforma constitucional. Uno de los aspectos que destacó fue el artículo 5 de la actual Constitución, relativo a la operatividad de los derechos y garantías, como el acceso al agua, la salud o la educación. Según explicó, su propuesta era que, a través de una acción judicial simple, se pudiera exigir el cumplimiento de estos derechos sin necesidad de una ley reglamentaria. Sin embargo, señaló que, en los últimos 20 años, nadie ha presentado acciones judiciales en este sentido.

Otro tema importante que surgió durante la reforma fue la reparación histórica, que fue incorporada en la Constitución a raíz de la insistencia de Caraballo, en línea con el contexto nacional. “Las elecciones fueron el 1 de julio de 2003, y el oficialismo sostenía en su campaña la reparación histórica, que ya había sido firmada por el presidente Néstor Kirchner. A mi insistencia, incorporamos la reparación histórica como una causa provincial”, indicó.

También se abordó la revocatoria de mandatos, una propuesta que permitió que los ciudadanos pudieran recolectar firmas para someter a un referéndum la continuidad de un funcionario electo.

La inconstitucionalidad

de la reelección indefinida

Uno de los puntos más debatidos durante la reforma fue la periodicidad de los mandatos. Caraballo destacó que, según la Constitución Nacional, se permitía la reelección del gobernador por un único período adicional. Sin embargo, el artículo relacionado no se adoptó tal cual. Tras la finalización de la Convención, y con la nueva Constitución ya jurada, los siete convencionales presentaron una acción de inconstitucionalidad ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Formosa, cuestionando varios artículos, entre ellos, el de la reelección.

“El Superior Tribunal entendió que no era competencia de la Corte Provincial, y que la cuestión debía pasar a la Corte Suprema que en 2005 declaró que no era de su competencia intervenir en los asuntos internos de las provincias, que son autónomas. En su fallo, la Corte devolvió el expediente al STJ de Formosa, que es el último intérprete de nuestra Constitución”, recordó Caraballo.

El futuro de la

reelección indefinida

Con el antecedente de la sentencia de 2005, Caraballo expresó que aún no hay una certeza sobre lo que ocurrirá en el futuro respecto a la posible inconstitucionalidad de la reelección indefinida. Según explicó, en los últimos 20 años no se han presentado nuevas acciones judiciales relevantes, aunque en las elecciones recientes hubo tres presentaciones relacionadas con este tema. “Las medidas presentadas son diferentes, pero en definitiva, todas orientadas a la misma finalidad”, señaló.

Caraballo concluyó que la clave está en cómo se interpretarán esos antecedentes y en la respuesta de la Corte en los próximos meses. “Vamos a ver qué pasa, teniendo en cuenta el contexto y el fallo de 2005 como antecedente”, indicó, dejando abierta la posibilidad de que la Corte se expida nuevamente sobre la cuestión de la reelección en Formosa.

La situación continúa siendo incierta, pero el ex convencional dejó claro que cualquier intervención de la Corte deberá considerar la autonomía de las provincias y sus constituciones. La discusión sobre la reelección indefinida en Formosa, tal como ocurrió hace 20 años, podría volver a estar en el centro del debate político y judicial.