Falso gestor estafó a 50 originarios con la promesa de cobrar pensiones sociales

Un grupo de 50 personas, originarios, fueron estafados por un falso gestor que les prometió por $1500 cobrar una pensión social provincial, al presentarse ante Banco de Formosa para retirar las tarjetas para poder cobrar el beneficio del Instituto de Pensiones Sociales, al entidad se dio cuenta de la situación y realizó la denuncia por estafa. “Nos enteramos de la situación y da mucha bronca porque son personas necesitadas, pero el organismo no tiene gestores y menos que cobren”, explicó el administrador del IPS, Hugo Arrúa. Hay una investigación policial.

“Hasta ahora lo que se sabe es que una individuo se hacía pasar por gestor en nombre del IPS, cobrando 1.500 pesos a cada persona garantizando de esa manera que iban tener la pensión; además le decía que el 28 de octubre se tenían que presentar en el Banco a retirar la tarjeta para poder cobrar el beneficio”, contó.

Expuso ante la situación lamentable que le sucedió al grupo de originarios que “estamos frente a una estafa muy delicada, la Policía está trabajando también desde lo institucional”. “Se aclaró la situación y se informó que jamás se hacen estos tipos de gestorías dentro del organismo. El inició del trámite de todas las pensiones siempre fue personalizado, y menos que cobren por este trabajo administrativo. Esta no es la primera vez que sucede, tuvimos situaciones similares donde se detectó a la persona que realizó el fraude y la justicia se ocupó”, señaló.

“Lo que hizo esta persona es una actitud muy deplorable, juega con la gente, teniendo en cuenta al situaciones en la que estamos viviendo”, repudió.

“Estamos tratando de esclarecer este hecho y dar con este estafador, para que tenga el castigo que se merece porque esto no se hace más en estos tiempos difíciles de mucha necesidad”, aseguró.

Por último, explicó Arrúa cómo se realizan los tramites en el organismo para que no vuelvan a caer en un mismo fraude: “El beneficiario tiene que pasar por las oficinas del IPS cuando están las aprobaciones y ahí se hace entrega de la tarjeta para que puedan acudir al Banco con la documentación correspondiente y comenzar su cobro como corresponde”.

