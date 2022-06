Falta de gasoil: distribuidor de frutas y verduras dijo que hay tardanza para recibir mercaderías

Compartir

Linkedin Print

Hernán, dueño de una distribuidora de frutas y verduras en Formosa, en comunicación con el Grupo de Medios TVO habló de las tardanzas que se dan por la faltante de combustible y comentó además que hay mercaderías que no pueden traer por temor a que se fundan en el camino al no poder en tiempo y forma. También confió que, si bien en el último tiempo no se registraron subas en los precios, la gente compra «lo justo y necesario».

«Lo que sea mercadería, en su mayoría hay, pero hay otras cosas que no podemos traer porque tenemos un horario determinado con los camiones, hay mercaderías que vienen de Mendoza, Rio Negro, Buenos Aires o Jujuy. La verdad es que por ejemplo papa o cebolla traemos porque aguantan dos o tres días en el camión hasta que éstos consigan gasoil, pero algunas verduras no podemos porque si el vehículo que las trasladas se queda sin combustible se para dos días entonces se funden, es el caso de la acelga, lechiga, perejil, cebollita o las frutas finas», comenzó diciendo.

Agregó que «hay mercaderías que aguanta más que otras, la papa y la cebolla por ejemplo pueden estar dos o tres días cargadas en el camión y no pasa nada, pero el tomate no, porque si le agarra un golpecito de calor ya se empieza a podrir».

Consultado si alguno de sus distribuidores le informó que no iba a mandar los productos respondió: «el que se tiene que hacer cargo del flete para el traslado soy yo, entonces ellos solo se encargan de venderme y cargarme las cosas, en caso de que pase algo en el camino con las frutas o verduras repercute directamente en mí; con el tema del gasoil esta muy complicado el sector».

«Hay que ser cautos, la verdad es que tenemos miedo de mandar a buscar algunas cosas porque el camión se puede quedar en la ruta al no conseguir gasoil; hasta ahora gracias a Dios llega, tarde, pero llega», dijo.

Ventas

Cuando se le preguntó si es que hay ventas en el sector reconoció que «la semana pasada no se vendió nada por el tema de la lluvia» y añadió que «hay muchas verdulerías que compran lo justo y necesario, no está para llevar muchas mercaderías porque no hay muchas ventas».

«La gente compra lo justo y necesario», sentenció.

Precios

Por otro lado, en cuanto a los precios señaló Hernán que «están accesibles, la bolsa de cebolla está a 1100 pesos, una bolsa de papa 800, lo que varía mucho su precio es el tomate, tiene que ver con el frío y la maduración, y los que tienen maduro se abusan, pero esto a la semana vuelve a bajar»

«En líneas generales tenemos buenos precios, no hay muchas subas», cerró diciendo el empresario.

Compartir

Linkedin Print