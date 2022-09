Falta de neumáticos: fracasaron las negociaciones y hay cuarto intermedio hasta mañana

Compartir

Linkedin Print

Fracasaron las negociaciones entre empresarios y dirigentes del Sindicato del Neumático (SUTNA) en el Ministerio de Trabajo y volvió a crecer la tensión en el conflicto por las paritarias, donde el gremio conducido por Alejandro Crespo, del Partido Obrero, realiza paros y bloqueos que ocasionan perjuicios de todo tipo no sólo en el sector sino también en autopartistas y automotrices. Habrá cuarto intermedio hasta mañana.

“Las medidas de fuerza continuarán en las fábricas, lo justo se va a imponer”, dijo Crespo al salir de la reunión a los manifestantes de su gremio que se movilizaron ante la cartera laboral.

Con la audiencia de este lunes llegaron a 34 las reuniones para intentar resolver el conflicto, que se inició por el rechazo del SUTNA al aumento adicional del 16% para mejorar la paritaria 2021/2022 y efectivizar un aumento del 66% para ese período. Si se hubiera aceptado la propuesta empresarial, un operario cobraría hoy un sueldo mensual de $400 mil bruto, más del doble del salario vigente.

El gremio exige, además, el pago del 200% sobre las horas trabajadas durante los fines de semana. Por eso las empresas califican de “salvaje” la actitud sindical: el reclamo no está contemplado en el convenio de trabajo vigente, por lo que Javier Madanes Quintanilla, dueño de Fate, una de las principales compañías de neumáticos del país, dijo que detrás del conflicto que mantiene paralizadas las plantas del sector hay intereses políticos y responsabilizó directamente al Partido Obrero.

La audiencia de este mediodía se hizo en la sede central del Ministerio de Trabajo, en la avenida Leandro Alem al 600, ya que la anterior, realizada el miércoles pasado en las dependencias ubicadas en la avenida Callao al 100, terminó con la toma de una oficina por parte de 9 dirigentes del SUTNA, que amenazaron con quedarse allí hasta que los empresarios mejoraran la oferta salarial. Finalmente levantaron la ocupación el viernes, luego de casi tres días de permanecer en el lugar sin reacción alguna por parte de las autoridades de Trabajo para desalojarlos. Recién el jueves a la noche se hizo la denuncia policial y cuando se fueron los sindicalistas convocaron a la reunión de ayer.

Ambas partes reanudaron las conversaciones este mediodía, pero, como suele hacerse en las negociaciones laborales, cada parte lo hizo en un piso distinto: los empresarios estuvieron en el piso 12 con un funcionario de Trabajo y los sindicalistas, en el piso 18 con otro representante del ministerio. Sin embargo, las posiciones siguieron sin acercarse y luego de cinco horas, por pedido del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, pasaron a un cuarto intermedio hasta este miércoles.

Desde el sector empresarial se deslizó un fuerte malestar con Moroni porque, según dejaron trascender, no intervino de manera activa para resolver el conflicto. Por eso, de acuerdo con las mismas fuentes, en el Gobierno analizan pasar la negociación al ámbito de la Secretaría de Industria, cuyo titular, José Ignacio De Mendiguren, habló esta mañana sobre el conflicto: señaló que la situación preocupa porque está afectando a toda la cadena automotriz y pidió que “prime la cordura”, aunque dio señales de que apoya la postura empresarial: “El sindicato de los trabajadores de Neumáticos es de los mejores renumerados de todo el promedio de la industria”, sostuvo.

Además de haberse paralizado la producción en las plantas de Fate, Pirelli y Bridgestone, la protesta del Sindicato del Neumáticos derivó en un parate de la actividad en las automotrices ya que no tienen cubiertas para los vehículos que fabrican: Ford suspendió este lunes dos turnos de producción en su planta de General Pacheco, donde se produce la pickup Ranger, mientras que en Renault y otras compañías del sector advirtieron que tienen stock como para trabajar sólo una semana más.

Compartir

Linkedin Print