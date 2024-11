«Falta solo uno»: tras su joya de chilena, Di María le reveló a su esposa cuál es el único gol que aún no pudo hacer

Ángel Di María fue el protagonista de la goleada del Benfica por 7-0 ante Estrela Amadora por la Copa de Portugal en el Estadio da Luz. El Fideo anotó tres goles en el partido, pero uno de ellos dejó boquiabiertos a todos. El extremo realizó una chilena espectacular a los cinco minutos del encuentro para poner el marcador 2-0 de forma parcial. Tras el cotejo, el rosarino le dejó un mensaje a Jorgelina Cardoso, su esposa, confesando lo único que le falta en el fútbol.

“Te dije que me faltaban de chilena y de mitad de cancha. Ya está la chilena, falta solo uno ahora”, reveló el jugador de 36 años. “Te amo mi amor @jorgelinacardoso”, finalizó el posteo en Instagram con un mensaje tierno para su amada y emojis de risa.

El ex futbolista de la selección argentina convirtió un hat trick en el triunfo de Las Águilas. A los 2′ del pitazo inicial, el zurdo definió de forma potente para vencer al arquero Francisco Meixedo y abrir el marcador. Tres minutos más tarde, Di María tomó la pelota, realizó un sombrero para superar a un rival y, con un acrobático movimiento de espaldas al arco, conectó el disparo que terminó incrustando junto al palo derecho. Su tercera anotación llegó a los 18′, concretando un triplete en menos de medio tiempo. Con su pierna menos hábil, el argentino cruzó el remate que se coló en el ángulo izquierdo del portero.

El Benfica compartió en sus redes sociales un mensaje destacando la actuación de su jugador: “Para 𝐯𝐞𝐫 & 𝐫𝐞𝐯𝐞𝐫, Di Magia”. Por su parte, el futbolista argentino se expresó en Instagram: “Muy contento de seguir en esta competición, gran trabajo de todo el grupo, juntos somos más fuertes”. ¡Siempre avanzando! ¡Fuerza Benfica!”. El Glorioso se enfrentará a Farense en los octavos de final de la Copa de Portugal.

El técnico portugués del Benfica, Bruno Lage, no escatimó elogios hacia Di María tras su brillante actuación: “Lo más importante es que esté motivado y libre para darnos buenos goles y actuaciones, como viene siendo normal en los últimos tiempos. Fue un golazo, incluso lo celebré; normalmente estoy más tranquilo, pero esta vez me levanté. El equipo marca tantos goles; quizás, este fue el mejor”.

La prensa internacional quedó deslumbrada ante la extraordinaria chilena. El periodista Juan Pablo Varsky destacó: “Pongan el mejor marco: Ángel Di María se encarga de la obra de arte”. Por su parte, @CuriosidadesEU señaló: “Uno de los jugadores más subestimados de la historia”. Desde España, el diario As calificó la jugada como “el mejor gol de su carrera: qué auténtica locura”.

El surgido de las Inferiores de Rosario Central tiene contrato con el conjunto portugués hasta mediados de 2025. Sin embargo, los medios de Portugal hablan sobre una posible renovación del delantero que brilla esta temporada. Con la camiseta roja disputó nueve partidos en la Liga Portugal Betclic, convirtió tres goles y dio dos asistencias.

En una entrevista reciente con Varsky en Clank, Ángel compartió cómo los títulos obtenidos con la Albiceleste le permitieron liberarse de una gran presión. El Fideo confesó que ahora disfruta nuevamente del fútbol y ve el retiro como algo todavía distante.