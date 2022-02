Compartir

Desde la Defensoría del Pueblo de la provincia de Formosa se llevó a cabo un relevamiento por las distintas estaciones de servicio de nuestra ciudad en atención a las quejas y reclamos de los consumidores quienes desde el día jueves vienen denunciando la falta de combustibles en las mismas.

El objetivo de este trabajo fue determinar cuáles son las causas o motivos por los cuales se vienen produciendo “quiebres de stock” que perjudican a las actividades diversas de todos los ciudadanos. En este punto, los propietarios o responsables de las estaciones de servicio señalaron como principal causa, la histórica bajante del Río Paraná que imposibilita la normal circulación de las barcazas que se encargan del traslado de los hidrocarburos. A esto se le suma el sistema de cupos que aplican las petroleras mayoristas desde hace un tiempo y que vienen generando graves problemas a las estaciones de servicio de toda la región del NEA.

Es por ello que, desde el organismo de la Constitución, su titular Dr. José Leonardo Gialluca, solicitó formalmente tanto al Secretario de Energía Darío Martínez, como a la Subsecretaria de Hidrocarburos Maggie Luz Videla Oporto, que se adopten medidas urgentes para destrabar este tema de los topes que producen los quiebres de stock en nuestra provincia, toda vez que ha aumentado o por lo menos la demanda se encuentra ya normalizada.

Por otra parte, se les peticionó que consideren que la bajante del Río Paraná seguramente va a continuar por más tiempo y por ello, los camiones cisternas deben recorrer más de 1.000km para abastecernos de combustibles desde San Lorenzo provincia de Santa Fe. A esto se le agrega que, estos transportes de cargas peligrosas no pueden transitar de noche, lo que determina menos horas de tránsito y por otro lado, siendo los choferes personal especializado para esta clase de transporte, muchos no pueden trabajar porque se encuentran contagiados de Covid.

Por último, el Ombudsman Provincial volvió a insistir con que las estaciones de servicio no carguen los grandes tanques irregulares y clandestinos de carburantes que luego son llevados hacia la República del Paraguay, ya que «esto es algo que pone en peligro a todos y además ya hemos tomado conocimiento que todos los camioneros paraguayos que antes directamente pasaban de largo por nuestra ciudad, hoy antes llenan sus tanques para arribar a Asunción con las reservas suficientes que son adquiridas a muy bajo costo si tenemos en cuenta el precio y calidad de los combustibles del vecino país».

