Faltante de gasoil: «Va a ser peor este mes que el anterior», alertó Faruk Jalaf de la Cesane

Faruk Jalaf, presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio y Afines del Nordeste (Cesane) dialogó con el Grupo de Medios TVO sobre el faltante de gasoil que afecta a todo el país y advirtió que abril “será peor que el mes anterior”, teniendo en cuenta que han disminuido el cupo porque la demanda es mayor.

“La información que tengo es que va a ser peor este mes que el mes pasado porque han disminuido el cupo de gasoil porque hay una demanda mucho mayor que el mes anterior por el frío, se requiere mucho gas en la provincia de Buenos Aires y capital que consume hogareñamente muchísimo gas por eso van a suspender el gas a las industrias y por ende también van a suspender a las usinas porque Buenos Aires tiene usinas generadoras de electricidad que funcionan a gas, a gasoil y van a derivar ese comestible allá y como siempre los olvidados del norte somos los ‘cabecitas negras’ porque siempre se olvidan de nosotros, cuando nos necesitan nos llaman y después nos maltratan porque tenemos el combustible más caro, el gas más caro, la luz más cara, lo mismo el transporte y encima no nos proveen de combustible necesario para la actividad agrícola e industrial y de transporte, hay muchos camiones en Misiones que son de transporte internacional que en Paraguay también debe haber porque vienen de ahí, pero están parados porque realmente no pueden conseguir suficiente combustible para el transporte que es el gasoil y en algunos casos el gasoil premium”, explicó Jalaf.

“Lamentablemente este no es un país federal, Misiones fue la primera en reanudar su actividad económica, la primera en aumentar el consumo de combustible a pesar de que estaba cerrada la frontera porque le echan la culpa a que se abrieron las fronteras, pero no es así, esto pasó en diciembre y yo en octubre ya había anticipado que teníamos cupo de gasoil en Misiones, elevamos una nota al gobierno provincial, fue un diálogo directo con el gobernador que es colega y amigo y me dijo que no podía creer, llamó y le dijeron que no había ninguna noticia de cupos, de faltante de gasoil, nos desmintieron en la cara, hicimos una nota ante la Federación de Expendedores de Combustible de la República Argentina y de los Hidrocarburos y afines, la nota se presentó en diciembre y se trató en la reunión de mediados de diciembre, nuestra sorpresa fue cuando se leyó la nota de CESANE resulta ser que todas las otras provincias saltaron diciendo que les pasaba lo mismo y los únicos que nos quejamos somos nosotros, los demás no dicen nada, entonces firmamos una nota para el secretario de Energía y para el ministro Kulfas pero hubo otra sorpresa; los de Buenos Aires dijeron que no podían firmar la nota porque no tenían cupos ni faltante, al final firmaron porque son parte de la confederación pero ellos no tenían esos problemas que nosotros sí, ahora les tocó a ellos el faltante porque tienen que levantar la cosecha de soja, maíz, trigo y no pueden llevar a los puertos porque no tiene gasoil y he visto fotos que me enviaron de esa zona con el gasoil a 180 pesos el litro en los surtidores”, señaló preocupado.

“Es algo que es una locura y son cosas predecibles porque si ya saben que se viene la cosecha, el frío, es algo que se debe prever, se puede evitar y es algo que no ocurre y siempre es la costilla de la gente del interior”, lamentó Jalaf.

“En Misiones ya tenemos problemas con los demás combustibles, ya está asumido, no podemos hacer más nada, le echaron la culpa a nuestros colegas paraguayos y brasileños, pero realmente el problema es el faltante, no es otra cosa, no es porque vengan ellos solamente, cuando estaba más caro el combustible en Argentina siempre íbamos a Paraguay o Brasil y siempre nos atendieron bien, yo no estoy de acuerdo con el precio diferencial ni con el hecho de que le pongamos cupo, pero no son directivas que hacemos nosotros, las estaciones de servicio no son formadoras de precio ni tienen el producto, a las petroleras en este momento que producen petróleo les conviene exportar y eso están haciendo porque el barril de petróleo con esto de la guerra está arriba de los 100 dólares y acá en el país se lo pagan a 65 al barril criollo que le llaman, son inventos raros y eso es lo que nos ha ocurrido a todo el país en mayor o menor grado”, analizó al finalizar.

