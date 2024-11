Faltazo argentino en el Vaticano: qué hay detrás de la nueva tensión entre el Papa y Milei

“Si Francisco viaja a su patria es a encontrar a los argentinos y no por Milei”, afirmaron fuentes vaticanas tras el faltazo del canciller Werthein en la celebración del 40 Aniversario del Tratado de Paz con Chile en la Santa Sede.

El desplante ordenado por el presidente Javier Milei sin explicaciones al Papa, que deteriora sus relaciones con Francisco y se esparce a toda la Iglesia, se consumó este lunes con el faltazo del canciller Gerardo Werthein a la celebración presidida por el pontífice en el Vaticano del 40° aniversario de la firma del Tratado de Paz y Amistad entre la Argentina y Chile. Estuvo el canciller chileno pero Werthein fue reemplazado por el embajador argentino ante la Santa Sede, Luis Beltramino ¿Que ha ocurrido?

Las bocas están cerradas en el Vaticano, salvo las de aquellos que se atreven a un “off the record” escudados en un prometido anonimato porque “la situación es delicada”. La inevitable demanda es si el problema con el Papa afectará el viaje que Francisco quiere hacer a la Argentina en el primer semestre del Año Santo del Jubileo 2005. La respuesta unánime fue que el pontífice viaja a su tierra a ver a su pueblo. A todos.

El canciller Werthein confirmó que la decisión de su ausencia fue adoptada por Milei debido a un fuerte encontronazo con Chile, después que el presidente Gabriel Boric criticó a fondo las ideas del libertario en las discusiones sobre el papel del Estado y las medidas económicas que tuvieron lugar en la cumbre del G20 en Río de Janeiro.

O sea que el problema fue con los chilenos y no con el Papa, según declaró el canciller.

Pero hay sospechas de que otros temas profundizaron el disgusto presidencial, como la posición de la Iglesia frente a Israel en la guerra que combate en Medio Oriente. Se conoció hace diez días el contenido de un nuevo libro sobre los movimientos migratorios, con una frase acerca de la guerra. Sugirió investigar si Israel estaba cometiendo genocidio con el pueblo palestino de Gaza.

Se conoce la íntima convicción del presidente argentino hacia Israel y por eso no sorprendió cuando en la Cámara de Comercio argentino-israelí, donde recibió un premio, el jefe del Estado anunció que firmará un memorándum para combatir “el terrorismo y las dictaduras”. “Mientras los kirchneristas hacían un memorándum con Irán, nosotros hacemos uno con Israel”, dijo Milei la semana pasada.

El desacuerdo de ambos es profundo en en torno al conflicto en Medio Oriente entre Israel y los palestinos. En una comunicación oficial el presidente argentino reforzó su posición en el orden internacional al rechazar “tajantemente la reciente decisión de la Corte Penal Internacional, influenciada por la política de emitir órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu y el ex ministro de Defensa Yoav Gallant”.

La relación entre el Papa y el jefe del Estado argentino ha ido lentamente deteriorándose este año. Llegaron a su mejor nivel en febrero cuando Milei viajó a Roma para asistir a la canonización de la santa argentina Mama Antula. Alli abrazó efusivamente al Papa y se entrevistó con él.

Pero a mediados de año hubo también un encuentro a raíz del viaje del Presidente a Italia para asistir a la reunión de los siete países más desarrollados. Milei volvió a proporcionarle un saludo efusivo, pero el Papa no lució entusiasta y fue frío con él.

El enfriamiento se pudo constatar sorpresivamente en septiembre, cuando el Papa pronunció un filoso discurso ante los delegados de movimientos populares que acudieron a un encuentro en el Vaticano. A su lado se encontraba Juan Grabois, dirigente justicialista que es también funcionario vaticano.

En su mensaje Francisco aludió varias veces a la Argentina sin nombrarla. Criticó fuerte al gobierno Milei por reprimir a los jubilados. «En vez de pagar la justicia pagó el gas pimienta», cuestionó. También reveló que un empresario argentino le habló sobre un caso de coimas.

El encuentro fue convocado bajo el lema “Plantando bandera frente a la deshumanización”. El Papa defendió “los derechos sagrados de tierra, techo y trabajo” para la humanidad.

Desde entonces las relaciones no se han recompuesto, aunque el Papa recibió a funcionarios del Gobierno sin presentar objeciones.

La pregunta es si los otros temas políticos han influido en Javier Milei al decidir el desaire al Papa que fue la negativa de mandar al canciller Werthein a un acto de extrema importancia para el Vaticano, porque celebran uno de los más grandes éxitos de la Iglesia al promover y triunfar en una mediación para evitar una guerra entre dos naciones católicas y encaminarlas a la reconciliación.