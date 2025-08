Faltazos, traiciones y una jugada de Espert: cómo el Gobierno quiere congelar la coparticipación

Entre negociaciones con Milei y acuerdos en las sombras, varios mandatarios eligieron el silencio en una sesión clave para sus provincias. Luego, el jefe de la Comisión de Presupuesto dio un paso clave para retirar el tema caliente de hoy.

En una sesión que debiera ser indispensable para los gobernadores, el gobierno nacional no consiguió voltear el quórum en de la sesión en la Cámara de Diputados pero mostró la división entre los mandatarios provinciales. Allí, diputados que responden a siete gobernadores clave no se sentaron en sus bancas para defender el proyecto de redistribución de la coparticipación. Luego, el presidente de la Comisión de Presupuesto interpuso una jugada parlamentaria para aplazar el tratamiento.

A pesar de los esfuerzos de Javier Milei y el trabajo del jefe de Gabinete Guillermo Francos por retener el control del Congreso Nacional, la Cámara Baja inició la sesión que determinará varios proyectos, entre ellos la emergencia del Hospital Garrahan y de Bahía Blanca.

Sin embargo, el punto central para los mandatarios eran los dos proyectos que firmaron los 23 gobernadores y el jefe de gobierno porteño Jorge Macri y que implican la redistribución de los ATN e impuesto a los combustibles.

Sin embargo, la idea de emplazar los dos proyectos en el recinto, gracias a que el presidente de la Comisión de Presupuesto José Luis Espert no abría la instancia para poder discutirlos.

En un giro de eventos, Espert durante la sesión de hoy convocó a una reunión de la Comisión de Presupuesto para el próximo 13 de agosto a las 12 del mediodía para tratar la redistribución de la coparticipación.

De esta manera, el emplazamiento en el recinto pierde sentido, y deberá tratarse sobre tablas lo cual seguramente termine en naufragio. En este sentido, el gobierno se evita una discusión con los gobernadores en el recinto y permite aplazar el problema en una sesión caliente.

Sin embargo, algunos diputados afirmaron a El Cronista que intentarán tratar el emplazamiento de todas formas, por lo tanto resta por verse si la jugada de Milei tendrá éxito.

Faltazos de los gobernadores

Según se pudo confirmar, durante la sesión los diputados que no dieron quórum responden a los gobernadores de Entre Ríos, Chaco, Misiones, Tucumán, Río Negro, Mendoza, San Juan y Salta.

Algunas de aquellas provincias son en las cuales el gobierno nacional está negociando o negoció acuerdos electorales con los gobernadores. Este es el caso de Chaco y Mendoza, dónde Javier Milei ya cerró acuerdo con Leandro Zdero y Alfredo Cornejo.

Por supuesto, no dio quórum el bloque PRO que cerró ayer un acuerdo electoral en la Ciudad de Buenos Aires dónde entregó la llave del partido amarillo a la hermana del presidente Karina Milei.

Fuentes calificadas en las provincias confirmaron a El Cronista que el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, están negociando acuerdo electorales con los libertarios y por lo tanto se entendería la ausencia de sus legisladores en la Cámara de Diputados.

Según indicó una fuente legislativa cercana a los gobernadores Nacho Torres y Rogelio Frigerio en diálogo con este medio, ambos mandatarios intentaron quizás sin éxito instar al bloque PRO a dar quórum y votar en favor de los proyectos que impulsan en la Cámara de Diputados.

Las llamadas de Francos habrían también incluido la baja de los diputados que responden a Hugo Passalacqua en Misiones, Osvaldo Jaldo en Tucumán, Alberto Weretilneck en Río Negro y Gustavo Saenz en Salta.

En el caso de Misiones y Tucumán, fuentes del Ejecutivo nacional aseguraron que se encuentran en diálogo con dichas provincias no para ir en un acuerdo electoral pero sí para no pisarse de cara a octubre.

Los gobernadores que sí dieron quórum fueron los gobernadores de Córdoba, Catamarca y Santiago del Estero. Martín Llaryora de Córdoba es hoy uno de los principales «exdialoguistas» en contra del proyecto de Javier Milei.

El mandatario ya deslizó que es necesario aumentarle a los jubilados y aumentó las pensiones en su provincia luego de cobrar una deuda que el ANSES mantenía con Córdoba.

Aún así, lejos de la muñeca que se mostró en el Senado, los gobernadores más urgidos por el avance del tiempo electoral muestran más endebles sus posiciones ante el armado de Karina Milei.

El nuevo frente electoral

de gobernadores

El frente de gobernadores presentó una sorpresa en el mapa federal del Gobierno nacional. A tan solo una semana de la presentación de sellos electorales, cinco mandatarios clave se unieron para conformar un frente político que desafíe a Javier Milei.

En silencio se eligen candidatos, se suman provincias, se producen rupturas y en las últimas horas se eligió el nombre «Provincias Unidas».

Martín Llaryora (Cordoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Carlos Sadir (Jujuy), presentaron el miércoles de la semana pasada una unión de sus sellos provinciales contra el armado de la secretaria de la presidencia Karina Milei.

«Decidimos unirnos, diferentes provincias, para plantear un modelo alternativo, el próximo presidente de los argentinos va a salir de este espacio», aseguró el gobernador Pullaro en una entrevista para la señal A24.

Los gobernadores se posicionaron como representantes del campo, la industria, la minería y la energía. Según informaron fuentes calificadas a El Cronista, el gobernador que estaría por cerrar un acuerdo sería Gustavo Valdés, de Corrientes, y podría llegar a haber otra sorpresa más.