Familia apela a la solidaridad de la gente tras perderlo todo durante el incendio de su casa

Una familia lo perdió todo tras el incendio de su vivienda ubicada en avenida Antártida Argentina, entre Paraguay y avenida Frondizi, del barrio Obrero. El siniestro se registró pasadas las 10:30 horas de ayer; en el lugar trabajaron dos dotaciones de bomberos.

En contacto con el Grupo de Medios TVO, el dueño del inmueble contó que «cuando me avisaron que se estaba quemando la casa yo estaba trabajando, hago flete, y para cuando llegué ya no quedaba más nada».

«Perdimos todas nuestras cosas, mi señora está a punto de dar a luz, se quemaron todas las cositas del bebé; todo lo que teníamos lo conseguimos con tanto esfuerzo y ahora ya no nos queda nada», lamentó.

Al ser consultado por el motivo que originó el incendio respondió: »yo tenía conmigo a un señor mayor, a quien le daba asilo en la parte de atrás de mi vivienda, parece que él dejó enchufado algo. Va y viene, tiene 70 años».

«El incendio comenzó en el sector de atrás de la casa, al abuelo no le quedó nada tampoco, ahora está en short y ojotas», agregó.

El hombre señaló que ahora espera la solidaridad de los formoseños que quieran colaborar con su familia. «Me queda esperar si alguien me quiere ayudar, yo no cuento con sueldo fijo, me gano la vida haciendo flete, estoy muy triste por lo que nos pasó, pero bueno no queda de otra que seguir, la vida es así, no puedo hacer nada», dijo notablemente emocionado aclarando que en el lugar vive con su pareja y el adulto mayor.

«Mi señora que está a punto de dar a luz me llamó llorando, y me decía que la casa se quemaba. Yo no lo puedo creer, uno se sacrifica tanto y pasan estas cosas; tenía dinero en el interior de mi vivienda que también lo perdí. Realmente no puedo entender esto, mi esposa está desbordada. Ahora deberé esperar a ver cómo seguimos», finalizó diciendo.