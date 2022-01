Familia lo perdió todo tras un incendio y pide ayuda para reconstruir su casa nuevamente

Compartir

Karen Canteros, una vecina del barrio Las Orquídeas que vive en la casa de su suegro contó que debido a un incendio lo perdieron todo y ahora piden asistencia por parte del Estado provincial o «por lo menos» ayuda para levantar su casa nuevamente. El inmueble en cuestión estaba ubicado sobre avenida Maradona, manzana 2, casa 28.

«El domingo a la siesta tuvimos un corto circuito y se incendió toda la casa, somos tres familias que vivimos en el mismo domicilio que pertenece a mi suegro, ahora estamos en el peligro de derrumbe», relató la mujer al hablar del hecho.

Seguidamente pidió ayuda al Gobierno y que «se hagan ver» y lamentó que «nadie se acercó hasta el momento» porque todos miran para el costado y ponen excusas.

«Tenemos muchos problemas, hace mucho calor, nos quedamos con lo puesto, no tenemos ni siquiera luz y necesitamos que el gobierno se haga ver en este momento que tanto necesitamos», dijo

«Tengo un hijo con discapacidad motrices, pedimos ayuda con materiales para poder volver a construir o un lugar para vivir. Nos dieron dos camas y dos colchones. Fui al Ministerio de la Comunidad y nadie me hizo caso, todos se encierran en sus oficinas y no atienden a la gente», aseveró.

Y agregó: «ahora estoy afuera del IPV para buscar soluciones y el argumento es que están de vacaciones o aislados y que los jefes no dan orden de nada. Claro, no estamos en campaña electoral entonces no le importa la gente».

«La única ayuda que tenemos es la de la gente que se acercó a donarnos su granito de arena. Toda la familia está muy agradecida con la sociedad porque desde el momento que ocurrió el incendio los amigos, vecinos y compañeros de trabajo estuvieron incondicionalmente aportando», señaló y lanzó: «el Gobierno no nos hace caso, estamos pidiendo un techo, que nos ayuden, pero miran para otro lado».

Quienes deseen colaborar con la familia pueden hacerlo acercándose al lugar o bien comunicándose al 3704 754002.

