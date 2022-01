Familia que perdió todo en un incendio necesita un hogar con urgencia: tienen un hijo con TEA

Compartir

Eva Marisa, una vecina de la ciudad que a fines de noviembre del año pasado a causa de un incendio perdió completamente su casa, en diálogo con el Grupo de Medios TVO se mostró angustiada porque a meses de ocurrido el siniestro están viviendo en una casa prestada, pero lo que realmente le genera más tristeza es Martín, su hijo de 16 años que tiene TEA (Asperger) y sufre de crisis porque no comprende lo ocurrido y pide volver a su hogar, lo que genera más desesperación a la familia.. Desde el Estado hasta el momento no les han brindado una respuesta concreta.

“Perdimos la casa con todo lo que tenía adentro; heladera, cocina, todo lo que se imaginan que pueda tener una casa, en especial la pieza de Martín que fue donde se había originado el incendio y él tuvo pérdida de su celular, su computadora, todo lo que él tenía, pero gracias a la ayuda de la gente en cuanto a mercadería, ropa, mesa, silla, tenemos, si no hubiera sido por la comunidad estaríamos pasando peor de lo que ya pasamos”, comenzó diciendo..

“No pudimos volver a nuestra casa porque el incendio la dejó inhabitable, con peligro de derrumbe, las paredes están muy sensibles, por eso no podemos volver si no es haciendo de nuevo la casa, hay que tirar toda la parte que se quemó”, relató.

Mientras tanto contó que están viviendo en el barrio Las Orquídeas, “es una casa que se nos prestó por tres meses y ya llevamos dos viviendo acá, por el momento estamos acá pero nos queda todo lejos en cuanto a lo que es el entorno de mi hijo, él duerme en la pieza con sus dos hermanas y eso es lo que lo altera un poco, por su condición de Asperger dentro del autismo necesita de sus cosas, su espacio, su lugar, trato de contenerlo para que no entre en crisis porque ya el año pasado estuvimos aislados un mes prácticamente, abandonados a nuestra suerte y me hizo dos crisis porque estaba muy encerrado, él necesita salir y con esto retrocede mucho, tampoco quiere salir a caminar, me pregunta por sus cosas, hay cosas que no entiende, yo pensé que él se iba a sentir contenido por lo menos teniendo un techo, pero no hay caso”.

La mujer, que además es docente jubilada, contó que tras el siniestro, “vinieron desde el Ministerio de la Comunidad, nos hicieron el relevamiento, recibimos cama y colchón para cada integrante de la familia, mercadería nos dieron solo una vez, el resto son donativos de la comunidad, todos nos ayudan y hasta ahora gracias a Dios tenemos mercadería y todo lo que sea para vivir, nada más que hicieron relevamiento y no volvieron más”.

Señaló que ante esto, “fuimos a buscar el expediente pero no encontraban, de todas formas nos dijeron que puede ser un módulo y nosotros somos muchos, no entramos, además tenemos que renunciar a la vivienda que hace 24 años estamos esperando, no queremos que nos regalen la vivienda, vamos a pagar las cuotas como debe ser, necesitamos más que nada por nuestro hijo que no es fácil contenerlo, perdimos todo y debemos empezar de cero, la gente ofrece materiales de construcción pero tenemos que comprar todo de nuevo lo que es heladera, lavarropas, cocina, esa es mi preocupación y mi angustia más porque mi hijo me pide volver a la casa, quiere su lugar”.

Eva Marisa relató que también acudieron al IPV, “pero nos dijeron que en estos casos no había planes de contención, planteamos el tema de Martín y nos dijeron que directamente no se puede, que tenemos que esperar, ellos constataron que estamos en cinco grupos, pero tenemos que esperar el sorteo”, lamentó.

“Soy maestra jubilada y mi marido es trabajador independiente, cobro salario doble por Martin, pero se nos hace realmente difícil volver a construir de nuevo y comprar todo lo que implica necesidades básicas de una familia. Seguimos esperando una solución y ojalá pronto pueda llegar”, finalizó.

