Familia solicita ayuda tras perder todo por voraz incendio de su casa

Un voraz incendio destruyó una vivienda ubicada en el barrio Divino Niño, manzana 60 donde reside una mujer con sus tres hijos menores de edad. El fuego arrasó sobre la propiedad y la familia necesita la ayuda de la comunidad y el Estado para reconstruir su vida.

El siniestro se produjo en una precaria casilla construida de chapa y cartón cuando uno de los hijos jugaba con un encendedor arriba de la cama y se produjo la quema de un colchón propagándose luego por toda la casa y en minutos las llamas destruyeron por completo el lugar. El humo que salía de la vivienda alertó a todos los vecinos de la zona, quienes con baldes y mangueras ayudaron para que el incendio no se siga expandiendo hasta que llegaron los bomberos y sofocaron el incendio.

Vale decir que muchas personas solidarias ya se acercaron hasta el lugar y le donaron mercaderías, muebles y ropa.

Soledad, propietaria de la casa en diálogo con el Grupo de Medios TVO, dijo que «lo perdimos absolutamente todo por un incendio accidental. Por suerte mis chicos están bien, ahora estamos recibiendo ayuda de mucha gente».

Asimismo contó que el hecho ocurrió cuando «mi hijo estaba manipulando un encendedor, terminó prendiendo fuego un colchón y una cucheta de la habitación, ahí el fuego se volvió incontrolable».

«Mi casa era precaria, de chapa y cartón por lo que rápido se quemó todo y no nos dio tiempo a nada. Nos quedamos con lo puesto, recibimos alguna ayuda de la gente y estamos esperando que alguien del Estado se acerque para que nos ayuden con algo para empezar de nuevo».

Ante al terrible situación contó que «los vecinos vieron el humo y se acercaron a ayudar con baldes de agua, mangueras para poder controlar el fuego y no se siga propagando a las casas que estaban a lado, hasta que vinieron los bomberos y lo apagaron», indicó.

«Tengo tres hijos varones de 8, 6 y 3 años que por suerte ninguno de ellos resultó herido. Cuando se inició el fuego, mi niño más pequeño estaba dentro de la habitación, yo estaba afuera arreglando mis plantas, corrí a sacarlo y es ahí donde me quemé las piernas», recordó.

La familia necesita ayuda. Necesitan mercadería, ropa de adulto y de niño, muebles, colchones, materiales de construcción y todos aquellos elementos que les permitan reconstruir sus vidas. La dirección para llevar es la casa 14 ubicada en la manzana 60 del barrio Divino Niño de esta ciudad.