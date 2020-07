Familia varada en estación de servicio de Santa Fe implora permiso para ingresar a Formosa

Compartir

En comunicación con el Grupo de Medios TVO Adolfo Linares, un ciudadano oriundo de la localidad de Villa 213 que actualmente se encuentra varado en Florencia- Santa Fe, contó que está junto a su familia en una estación de servicio donde subsisten gracias a la colaboración de la gente. El hombre había viajado a Córdoba para trabajar, pero cuando empezó la cuarentena se quedó sin fuente laboral, ante esto pidió permiso para ingresar a Formosa -debido a que el tiempo pasaba y no obtenían respuestas- decidió venir hasta la frontera igual ya que los habían desalojado de la vivienda que alquilaban. Una vez que llegaron a Mansilla no los dejaron continuar y les pidieron que “regresen por donde vinieron”. Entonces emprendieron la vuelta hasta Santa Fe donde permanecen desde hace más de 15 días, pagando $1.000 por una piecita en una estación de servicio. Lo único que buscan es que se les otorgue el permiso para ingresar a la provincia.

“Yo estoy con mi familia (esposa embarazada y dos menores de 2 y 8 años) en Florencia, estamos prácticamente en la calle, no me dejan ingresar a Formosa. Yo estaba en Morteros (Córdoba), ahí trabajaba, pero debido a la pandemia me quedé sin fuente laboral entonces como estaba alquilando me pidieron la vivienda”, comenzó relatando.

Seguidamente indicó que “tengo domicilio en Villa 213, tramité el permiso para ingresar ya en el mes de abril, pero jamás recibí respuestas”.

“Llegamos hasta Mansilla y no me permitieron que continúe, me dijeron que me vuelva a donde estaba, les dije que no podía porque estoy sin trabajo, pero no les importó. Ahora estoy en una estación de servicio de Florencia”, indicó.

Confió que está “subsistiendo” en el lugar desde hace 15 días con ayuda de la gente. “Estoy en una estación de servicio donde me cobran por día para quedarme, ya me está quedando poco dinero y me tendré que ir a la calle”, dijo.

“Desde abril que tramité el permiso y aún no tenemos respuestas, estamos desesperados. Mi señora está embarazada de cuatro meses y debido a todo lo que nos está pasando aún no se hizo ningún control, a donde vamos no la atienden porque tiene domicilio en Formosa”, continuó explicando.

Recordó que se fue buscando un mejor futuro en el mes de febrero y un mes después empezó la cuarentena y “fue cuando me cortaron el trabajo también”.

Por su parte, Soledad, esposa de Linares indicó: “ahora es la gente la que nos ayuda, esperamos poder regresar a nuestra provincia. Desde hace tres meses nos quedamos sin trabajo, necesitamos volver a Formosa”.

“Cuando empezó la cuarentena se hablaba de que pronto iba a terminar y nosotros teníamos la esperanza de que así sea, pero todo continuaba y enseguida nos quedamos sin un lugar donde estar, entonces buscamos volver porque en 213 tenemos nuestra casa”, añadió.

“Ahora subsistimos con la colaboración de la gente que es solidaria, algunos nos traen comida, otros nos dan dinero para pagar la piecita que sale $1.000 por día”, asintió y recordó que para emprender viaje desde Morteros a la frontera de Formosa con Chaco el remis les cobró $20.000 “que pagué con la plata del salario universal que cobré de los chicos”.

“Lo único que queremos es volver a Villa 213 donde tenemos a nuestra familia y nuestro hogar, hablamos con el Intendente pero nos dijo que no puede hacer nada porque es el Gobernador quien tiene poder de decisión”, cerró diciendo la mujer dejando en claro que en caso de conseguir el permiso de ingreso “hay una persona que nos dijo que nos acercará hasta la frontera de manera gratuita”.