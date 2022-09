Familiares de la mujer que falleció tras ser chocada por un automovilista en estado de ebriedad piden justicia

Compartir

En contacto con el Grupo de Medios TVO Diego Quintana, hermano de Angelina (46), la mujer que el domingo falleció tras ser chocada por un conductor en estado de ebriedad en avenida Frondizi y Vélez Sarfield reclamó justicia y que el responsable “pague con cárcel lo que hizo”.

“Los familiares reclamamos justicia, todo fue de golpe y es muy duro. Ahora trataremos de salir adelante y exigimos que el culpable pague”, comenzó diciendo el hombre y agregó que ella se desplazaba como acompañante en una motocicleta en la que también iban su marido e hijo de 8 años.

Al ser consultado por si sabe cómo sucedieron los hechos respondió: “ese domingo yo estaba trabajando cuando mi sobrina me llamó y me dio la noticia; el conductor que estaba borracho los atropelló de atrás, mi hermana cayó impactando la cabeza en el parabrisas del vehículo e inmediatamente se quedó sin signos vitales”.

“Tras lo sucedido él abrió la puerta del auto y arrojó una botella de bebida alcohólica; cuando los vecinos vieron lo que pasó lo intentaron sacar del auto para lincharlo. Mi hermana tiene su familia en ese barrio, la mayoría la conoce, sabe cómo es, también conocen a mi cuñado que no anda ni a 40 en la moto”, siguió diciendo Quintana.

“El hombre se encerró en el auto, se dio cuenta lo que hizo y se quedó ahí”, reiteró.

“Tenemos todos los datos del conductor y las presentaciones ya están en la justicia, sinceramente para nosotros todo es muy duro, por cómo ocurrieron los hechos, no se merecía lo que le pasó. Queremos que el conductor que la chocó pague con cárcel lo que sucedió”, cerró diciendo.

Parte policial

Ocurrió por Avenida Frondizi donde se desplazaba un hombre, cuyo examen de alcoholemia dio positivo, al mando de un automóvil llevando como acompañante a una mujer por lo que al llegar a la intersección con la calle Vélez Sarsfield colisionó en la parte posterior a una motocicleta que era guiada por un hombre, llevando como acompañante a su pareja y su hijo de 8 años. Como resultado del siniestro, la mujer identificada Angelina Quintana de 42 años perdió la vida.

Del hecho tomaron conocimiento efectivos de la Comisaria Sexta minutos después de las 13 horas del domingo último cuando la operadora de turno de la línea de emergencias 911ECO informó sobre un presunto siniestro vial en Avenida Arturo Frondizi y calle Vélez Sarsfield del barrio Mariano Moreno de esta ciudad.

Por ello, inmediatamente fueron hasta el lugar de los hechos, donde encontraron un desorden generalizado de personas que intentaban agredir a un hombre, por lo que intervinieron integrantes de la Comisaria Sexta y Segunda, de la Zona 4 del Comando Radioeléctrico y Policía Científica , haciendo cesar la situación y una vez calmados los ánimos determinaron que momentos antes, se desplazaba sobre mencionada avenida (sentido de circulación Este-Oeste) un automóvil Toyota Corolla que era guiado por un hombre de 30 años y llevaba como acompañante a una joven de 22 años por lo que al llegar a la intersección con calle Vélez Sarsfield, por cuestiones que se tratan de establecer, colisionó en la parte posterior a una motocicleta que se desplazaba por la misma arteria y sentido de circulación, la cual era guiada por un hombre de 68 años, llevando como acompañante a una mujer de 42 años y un niño de 8 años, como resultado del siniestro la mujer perdió la vida inmediatamente, mientras que el conductor del rodado de menor porte fue trasladado hasta el Hospital Central en tanto que el menor al Hospital de la Madre y el Niño, donde permanecen en observación..

Ambos ocupantes del vehículo fueron trasladados hasta el forense policial de turno donde fueron examinados y luego les realizaron la prueba de alcotest arrojando ambos resultado positivo.

