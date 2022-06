Familiares de Luis Gavilán volvieron a cortar la ruta 86 exigiendo justicia tras el cambio de carátula

Compartir

Nuevamente un grupo de personas volvió a cortar por tiempo indeterminado la Ruta Nacional N°86, se tratan de familiares y amigos del efectivo policial Luis Gavilán, quien falleció semanas atrás en la localidad de Portón Negro y cuya muerte fue comunicada oficialmente como suicidio aunque ahora la caratula de la causa cambió a muerte dudosa. Los familiares directos sostienen que se trata de un crimen y exigen al juez que avance con la investigación.

«Volvemos a cortar la ruta porque no tuvimos respuestas por parte del Juzgado, exigimos una segunda autopsia de mi hermano pero no nos están respondiendo y por eso salimos a la calle. No le aceptan a nuestros abogados, no nos están dejando entrar», aseguró Yamila Gavilán, hermana de Luis, al Grupo de Medios TVO.

El corte de ruta que inició ayer se mantendría por tiempo indeterminado hasta obtener la respuesta que buscan de la justicia, poder ver la causa que investiga la muerte de su hermano. «Nos están haciendo un quilombo para que no podamos ver la causa. El Juez Felipe Cañete todavía no le entrega el expediente al abogado, no nos brinda respuestas», apuntó la joven.

Desde un primer momento, luego de que el fallecimiento de Luis fuera comunicado oficialmente por la Policía de la Provincia de Formosa como suicidio, los familiares mantienen su postura asegurando que se trató de un crimen que tratan de encubrir. De hecho la carátula de la causa, que originalmente investigaba un suicidio cambio a muerte dudosa.

«Ahora estamos mucho más seguros de que no fue un suicidio porque cuando entramos a hablar con el Juez nos dijo que estaba caratulada la causa como un suicidio, cuando salimos de hablar ahí cambiaron el nombre de la caratula a muerte dudosa», precisó Yamila.

Lo más sorprendente aún es que según manifiestan los familiares no existen testigos que hayan corroborado el suicidio en primera instancia y más grave que esto, que los peritos no habrán tomado fotografías por estar en «shock».

«No hubo ningún testigo que haya entrado a ver el cuerpo de mi hermano, no hay testigos, a los que hicieron entrar para buscar sus pertenencias les hicieron firmar en blanco, nadie lo vió a él colgado, sólo ellos supuestamente, porque acá se encargó de hacer todo la policía. Le reclamamos al juez que no hay fotografías ni nada en la causa y nos dijo que ‘cómo una persona en shock va a sacar fotos’, se supone que para eso están los especialistas que son los peritos encargados de la investigación; además desaparecieron todas sus pertenencias», señaló Yamila.

Toda esta situación, el cambio de carátula a muerte dudosa, agravado por el hecho mencionado de no haber testigos ni fotos que corroboran el suicidio de Luis en la causa que está en manos de la justicia, fue determinante para que los familiares salieran a la ruta nuevamente.

«El corte es indefinido, no tenemos horario, acá vamos a quedarnos. Necesitamos una respuesta, que el Juez Cañete nos dé una respuesta», concluyeron desde el corte.

