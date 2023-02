Familiares de víctimas de muertes dudosa y desaparecidos realizaron una marcha pacífica

Bajo la premisa, «Que todas las causas lleguen a una pronta solución», el pasado sábado 18 de febrero en horas de la tarde, se llevó adelante una caminata pacifica alrededor de la plaza San Martín.

La misma fue convocada Florencia Villa, madre de Federico Romero.

Con velas y el rostro de sus hijos, hermanos en sus manos y pidiendo justicia para que las muertes y desapariciones no queden impunes, familiares marcharon de manera pacífica alrededor de la plaza San Martín.

En una de las paradas, la mamá de Ariel Frutos, el prefecto desaparecido en Buenos Aires comenzó diciendo: «somos hermanos, madres y padres que queremos pedir justicia del hombre porque sabemos que la justicia la vamos a tener en algún momento».

La madre de Federico Romero, Florencia Villa organizadora de la marcha, señaló «queremos seguir luchando porque cada vez van a apareciendo más víctimas, esto no puede ocurrir, no puede estar pasando esto”.

“Tenemos que terminar con el miedo porque es cómplice, porque a nuestros hijos nos están arrebatando, no podemos quedarnos callados, tenemos que salir a la calle a reclamar justicia, tiene que haber una justicia del hombre», aseveró Villa.

«Nosotros necesitamos para que nuestras almas descansen que haya justicia. Necesitamos un alivio», manifestó.

Asimismo, indicó «tenemos que ser fuertes y la única forma de que nos hagan caso es salir a la calle a reclamar porque tarde o temprano nos tienen que escuchar. Tenemos que ser fuertes y salir a reclamar por nuestros hijos. Hoy le tocó a Federico, a Lucy, a Martín, a Ariel Frutos que está desaparecido, son formoseños, no sabemos nada de él. Todos estamos esperando que vuelva a su casa, la justicia tiene que averiguar y buscarlo».

Estamos en época de democracia y todos tenemos que salir a pedir justicia. Únanse a nosotros, no se pongan ala vereda del frente, peleen con nosotros por favor.

«Pedimos que la próxima vez la gente se acerque y nos acompañe, necesitamos que todos los formoseños de hagan eco de lo que esta sucediendo y nos ayuden a encontrar justicia», cerró.

