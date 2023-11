Familiares de Víctimas de Siniestros Viales brindaron su apoyo a Sergio Massa

Mediante un comunicado, la Red Federal del Norte Grande de Familiares de Víctimas de Siniestros Viales expuso su posición y preocupación por la antagonía de los modelos en pugna el 19 en el balotaje.

Familiares de víctimas de siniestros viales y otros delitos, nucleados en diferentes asociaciones civiles, “observamos la complejidad de los tiempos sociales que se avizoran», y «nos vemos en la necesidad de expresar nuestra posición y preocupación por la antagonía de los modelos en pugna”, de cara al ballotage que enfrentará el 19 de noviembre al candidato de Unión por La Patria contra el candidato de La Libertad Avanza, inicia diciendo el comunicado.

“Desde una expresión plural, sin discriminaciones políticas partidarias de ninguna índole, llamamos a la comunidad en general a reflexionar de cara a las próximas elecciones del 19 de noviembre, considerando que debemos anclar puntos de partida irrenunciables para nuestro presente y para las futuras generaciones”, manifestaron desde la Red de Familiares y Víctimas y Siniestros Viales del Norte Grande.

Además, destacaron que es tiempo de “vencer la apatía orientada a la no participación social en los temas de la agenda cotidiana de nuestras vidas, en parte responsable de muchos de los males que padecemos”. Según indicaron, no aceptan la idea de ejercer la libertad en el sentido negativo detrás de la ira y las frustraciones“para romper todo”, por el contrario, “más bien promovemos la libertad en el sentido positivo y la entendemos como un bien individual construida en comunidad, para alcanzar el Bien Común a través de la Justicia Social”.

Ley de alcohol cero

Por otra parte, rechazaron enfáticamente la vieja idea que hoy se presenta como nueva, que sugiere que el mercado resolvería los problemas de la comunidad, corriendo al Estado hasta que se reduzca a su más mínima expresión. “Así nos fue durante 23 años, cuando por interés del mercado se cajoneó el Proyecto de Ley de Alcohol Cero Al Volante, y el costo económico de la comercialización de bebidas alcohólicas sin criterio de seguridad del tránsito se midió en costo de vidas perdidas de inocentes”, subrayaron.

En ese sentido, señalaron que la Ley de Alcohol Cero al Volante se alcanzó“gracias al involucramiento social en el impulso que le dimos desde las asociaciones de familiares de víctimas de siniestros viales y a la apertura institucional que nos dio como funcionario el Dr. Sergio Massa, que nos abrió las puertas para el logro de esta conquista social en materia de seguridad del tránsito, mostrando su compromiso con la vida por sobre cualquier otro interés”.

“Es tiempo de definiciones, de toma de conciencia con sentido de responsabilidad social, llevamos en alto nuestras banderas en la memoria de los que ya no están, entendiendo por sobre cualquier posición partidaria que el camino para la resolución de nuestros problemas sociales viene de la mano del fortalecimiento del Estado, para que las políticas públicas se prioricen desde una agenda popular y no en las apetencias del mercado”, profundizaron.

Por último, marcaron rotundamente su postura: “De cara al próximo 19 de noviembre, desde la pluralidad transversal de todas las familias que conformamos nuestros espacios, pronunciamos nuestro acompañamiento a la candidatura de Sergio Massa, no por su persona ni por el espacio partidario desde donde se proyecta, sino que lo hacemos desde nuestro compromiso con los principios democráticos y desde el interés social, sabiendo que un país con mayor presencia del Estado y con mayor sensibilidad es necesario y posible en la unión nacional por el bien común”.

En distintos encuentros provinciales que se realizaron durante el 3 al 8 de noviembre, firmaron el pronunciamiento seis asociaciones de las provincias de Santiago Del Estero, Formosa, Salta, Misiones, Chaco y La Rioja.